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Ekonomi

RG - TMO'ya kuru fasulye, mercimek ve nohut ihracatı izni

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) hububatın yanı sıra bakliyat ihracatı izni verildi

24 Ekim 2018 11:48

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Toprak Mahsulleri Ofisi\'ne (TMO) hububatın yanı sıra bakliyat ihracatı izni verildi.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, alım satımı yapılacak olan bakliyat ürünleri, kuru fasulye, mercimek ve nohutla sınırlı olacak.
Hububat ve Bakliyat Ürünleri Alımı ve Satımı Hakkında Karar\'da yer alan, \"hububat\" ibaresi, \"hububat ve bakliyat\" olarak, \"hububat ithalatı\" ibaresi de \"hububat ve bakliyet ithalat ve ihracatı\" olarak değiştirildi.
Kararda, \"Bu karar kapsamında TMO tarafından alım ve satımı yapılacak olan bakliyat ürünleri kuru fasulye, mercimek (her türlü) ve nohut ile sınırlıdır\" denildi.

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