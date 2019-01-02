T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

RG - SPK "Pay Alım Teklifi Tebliği"nde değişik yaptı

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka açık şirketlerin sermaye artırımlarında mevcut ortaklar tarafından alınan payların yarattığı yönetim kontrolü değişikliğinin zorunlu pay alım teklifinden muaf tutulmasına karar verdi

02 Ocak 2019 11:25

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka açık şirketlerin sermaye artırımlarında mevcut ortaklar tarafından alınan payların yarattığı yönetim kontrolü değişikliğinin zorunlu pay alım teklifinden muaf tutulmasına karar verdi.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan \"Pay Alım Teklifi Tebliği\"nde yapılan değişiklikte şöyle denildi:
\"23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.
\"Payları Borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHASermaye Piyasası Kurulu SPKResmi GazeteAlım Teklifi Tebliği"ndeResmî GazetedePay Alım Teklifi Tebliği II26Borsada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24