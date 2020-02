RG - Sıfır gümrüklü canlı hayvan ve et ithalatı bir yıl uzatıldı

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Et ve Süt Kurumu\'na (ESK) tanınan sıfır gümrük vergili canlı hayvan ve et ithalatı kotası 2019 sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan tarife kontenjanının uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, önceki kararda \"31 Aralık 2018\" olan ithalat kotasına ilişkin süre \"31 Aralık 2019\" olarak değiştirildi.

Bakanlar Kurulu\'nun 2017 yılında aldığı kararla ESK\'ya sıfır gümrükle, büyük ve küçük baş toplam 975 bin canlı hayvan ve büyükbaş ve küçükbaş toplam 95 bin ton karkas et ithalatı kota tanınmıştı.