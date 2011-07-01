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REZİDANZ CİNAYETİNE 25 YIL İSTANBUL (A.A)

01 Temmuz 2011 19:22

-REZİDANZ CİNAYETİNE 25 YIL İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Şişli'deki bir rezidansta yaklaşık 2 yıl önce iş adamı Fatih Edremit'in öldürülmesine ilişkin görülen davanın sanıklarından Hasan Heybetli, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Onur Özbizerdik ile Bülent Zara ise beraat etti.  Davanın görüldüğü İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bugünkü duruşmada dosyayı karara bağlayarak, tutuklu sanık Hasan Heybetli'yi ''kasten adam öldürmek'' suçundan 25 yıl, ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırdı.  Mahkeme heyeti, davanın tutuklu sanığı Onur Özbizerdik ile tutuksuz sanığı Bülent Zara'nın ise beraatına hükmederek, Özbizerdik'in tahliyesine karar verdi.

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