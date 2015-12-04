Rezidansta ölü bulunan kadın, erkek şiddeti kurbanı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan Ayşe Atasayar (35), 13 Haziran’da, Çankaya’da bir rezidansta ölü bulundu. Adli tıp raporunda Atasayar'ın vücudunda darp izleri olduğu belirtildi. Kadının sevgilisi olduğu öne sürülen şüpheli Murat Akar için müebbet hapis isteniyor.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; eşinden boşanan Atasayar’ın, bakanlık danışmanı Murat Akar (47) ile ilişki yaşadığı, rezidansın da Akar’a ait olduğu belirlendi. Olaydan sonra gözaltına alınan Akar, cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akar, ifadesinde, eve geldiğinde Atasayar’ı 11 Haziran gecesi yüzüstü hareketsiz yatarken bulduğunu, ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemediğini, 13 Haziran’da da kalbi durararak öldüğünü iddia etti.

Cinayet Davası

Ankara Adli Tıp otopsi raporunda, Atasayar’ın ölümünün kafa travmasına bağlı beyin zarı kanamasına bağlı olduğu, vücudunda çok sayıda darp izi ve kırık kemik bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine, Akar hakkında kasten öldürmekten dava açıldı. 6 aydır cezaevinde bulunan Akar, müebbet hapis istemiyle yargılanacak.