Rezervler Nisan'da 8 milyar dolar eridi

Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi istatistikleri, Nisan'da devlet ve özel sektörün yurtdışına borçlandığından daha çok dış borç ödemesi gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Nisan'da bankalar yurtdışına net 843 milyon dolar borç ödedi. Devletin ödediği net borç 70 milyon dolar, reel sektör kuruluşlarının ödediği borç ise net 62 milyon dolar oldu.

Rezervler 8 milyar dolar eridi

Bankalar ve diğer kesimler yurtdışına cepten ödeme yapınca Merkez Bankası'nın rezervleri eridi. Ödemeler dengesi istatistiklerine göre Nisan'da resmi rezervlerde 8.605 milyar dolar net azalış oldu.