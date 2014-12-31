Reza Zarrab'tan şirketlerine 2015 operasyonu

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit isimlerinden İran asıllı işadamı Reza Zarrab'a ait Royal Holding, Royal Denizcilik, Royal Binicilik, Are Havacılık ve Safir Altın şirketlerin merkezlerinin, yılın son günlerinde ayrı ayrı faaliyet gösterdikleri adreslerden taşınarak tek bir adreste toplandığını söyledi.

Çiğdem Toker'in Cumhuriyet'te "Sarraf’ın Yıl Sonu Operasyonu: Şirketlerini Aksigorta’ya Taşıdı" başlığıyla yayımlanan (31 Aralık 2014) yazısı şöyle:

Rıza Sarraf: Sadece Cumhuriyet tarihinin en

büyük yolsuzluk operasyonunda değil.

Çok partili yaşama geçtikten sonraki en uzun süreli iktidarın güç ortaklığındaki büyük kırılma da onun adında somutlaştı.

Sistemin, hanidir sallanan temellerini önüne katıp sürükleyen büyük deprem inartçıları,bütün bir yıla yayıldı:

Üç bakan onun adında simgeleşen operasyon dolayısıyla istifa etti.

33 il Emniyeti’nde yüzlerce polis görevinden alındı, yeri değiştirildi, meslekten ihraç edildi, gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten hâkim ve savcıların görev yeri değiştirildi.

Yaşattığı derin adaletsizliklerle “düşman ceza hukuku”nun kurumsal haline dönüşen Özel Yetkili Mahkemeler’in kaldırılması onun soruşturmasına nasip oldu.

Ama ceza soruşturmalarında mutlak otorite yetkisiyle donatılmış Sulh Ceza Hâkimlikleri kuruldu.

HSYK’nin yapısı değiştirildi.

Tüm bu değişikliklerin ardından, soruşturmada takipsizlik kararı çıktı.

Takipsizlik kararına yapılan itiraz ise -4+4+4’ün 28 Şubat’ta; anayasa referandumun 12 Eylül’de geldiğini bilenleri şaşırtmayacak biçimde- operasyonun yıldönümünde reddedildi.

Meclis’teki Soruşturma Komisyonu’nun çalışmaya başlaması, ancak yargı aşamasındaki engeller kalkınca mümkün olabildi.

Fezlekeler okunmadı, komisyon üyesi vekiller dosyayı göremedi.

Komisyon Başkanı’nın talebiyle yayın yasağı konuldu.

Dün de savcılar açığa alındı.

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Adında somutlaşan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sebebiyle, yargı ve güvenlik bürokrasisi hallaç pamuğu gibi atılıp darmadağın edilirken

o ne yaptı peki?

Kısa bir tutukluluğun ardından serbest bırakılan ve sağlık nedenleriyle ayağına gelen Meclis Komisyonu’na ifade verme lütfunda bulunmayan Rıza Sarraf, yılın son günlerinde şirketlerini konsolide etti.

Royal Holding, Royal Denizcilik, Royal Binicilik, Are Havacılık ve Safir Altın şirketlerin merkezleri, ayrı ayrı faaliyet gösterdikleri adreslerden taşınarak tek bir adreste toplandı.

29 Aralık 2014 tarihli Ticaret Sicili’nde yayımlanan kararlara göre Sarraf, merkezi Bahçelievler Metroport Busidence’de olan Royal Holding, Royal Denizcilik, Are Havacılık ile Orient Bazaar’daki Safir Altın’ı Meclisi Mebusan Caddesi 67 numaraya taşıdı. Sicil’deki adres, 2013’te, Sabancı’dan 72 milyon dolara satın aldığı eski Aksigorta Genel Müdürlük binası. (Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Royal Mobilya’da yer değişikliği yok.)

Sarraf’ın yeni “üssü” olan Fındıklı’daki eski Aksigorta binası, vaktiyle Belçika Kralı’nın da ağırlandığı binadan ekim ayında ayrılıp Ümraniye’ye taşınmıştı. İzleyen günlerde de Sarraf’ın yeni binasını ziyarete gittiği haberlerini gördük.

Belli ki, geçen iki ay zarfında, yeni bina şirketler için “hazırlandı”. Yine muhtemeldir ki, 17 Aralık öncesinde binada alkolsüz otel açacağı söylenen Sarraf, belli ki bu girişiminden -belki de şimdilik- vazgeçmiş görünüyor.

Belki maliyetleri aşağıya çekmek, belki hızını artırmak; yahut bambaşka bir sebep. Rıza Sarraf’ın bütün şirketlerini tek adreste toplamasındaki motivasyonun ne olduğunu bilemiyoruz.

Ama açık görünen bir şey var ki, o da uğruna darmadağın edilen sistem unsurlarından çok daha rahat hareket edebildiği. Bu rahatlığa, TBMM Soruşturma Komisyonu’nun 5 Ocak’ta yapacağı Yüce Divan oylamasını, 72 milyon dolarlık yeni şirket merkezinden izleme konforu da dahil olmalı…

Umutlarımızın yenileneceği bir yeni yıl özlemiyle…