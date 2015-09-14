Reza Zarrab’la ilgili rapor var, işlem yok

Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşcı, Reza Zarrab ile bağlantılı şirketlerin 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği ihracat, ithalat ve para transferleriyle ilgili olarak hazırlanan raporu doğruladı. Raporda yurt dışına çıkarılan dövizlerin önemli bir bölümünün Türk parası kıymetini koruma hakkındaki kanun ve karara aykırı olduğu tespitinin yapıldığını bildiren Aşçı, raporun yapılan işlemlerin yurt dışı transferleri ve transit ticaret dâhil tüm boyutları ile kambiyo, dış ticaret, vergi ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, hazine müsteşarlığı, maliye bakanlığı ve ekonomi Bakanlığı’na gönderildiğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök’ün soru önergesini yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşcı, Reza Zarrab ile bağlantılı şirketlerin 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği ihracat, ithalat ve para transferleriyle ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz tarafından hazırlanan raporu ve raporun içeriğini doğruladı. Raporla ilgili olarak şimdiye kadar hangi işlemlerin yapıldığı konusundaki soruları yanıtsız bırakan Aşcı, raporun değerlendirilmek üzere Hazine, Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarına gönderildiğini ifade etti.

Raporla ilgili iddiaları CHP'li Gök Meclis'e taşımıştı

Levent Gök, Başmüfettiş Eryılmaz tarafından hazırlanan 651 sayfalık inceleme raporuyla ilgili iddiaları bir yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşımıştı. Zarrab’ın irtibatlı olduğu şirketlerin 2011 ve 2013 yılları arasında Türkiye, İran, Çin, BAE ve Rusya arasında gerçekleştirdiği ithalat, ihracat ve para transferlerinin incelendiği ileri sürülen raporda, Zarrab ile Bebek Zencani’nin şirketleri arasında ticari işbirliği bulunduğu tespitinin yapıldığı ileri sürülüyordu.

Raporda, “Türk firmalarının Atlantis Capital General Trading LLC ve Emin General Trading LLC ile yaptıkları külçe altın ticaretinin (ithalat, ihracat, transit) şüpheli olduğu, Zarrab’ın şirketlerinin, ikisi Dubai’de, üçü de Çin’de olan toplam beş şirketle iki yıl içinde yaptığı 100 tondan fazla transit külçe altın ticareti işleminde çok ciddi şüphelerin bulunduğu” belirtiliyordu. Söz konusu şirketlerin Zarrab tarafından kurulduğu ve Türkiye’den yönetilip, yönlendirildiği, bu konunun da yine kara para ve vergi denetimi kapsamında ilgili kurumlarca incelemeye tabi tutulmasının istendiği ileri sürülüyordu.

Gök, söz konusu raporun içeriğinin doğru olup olmadığını dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’ye sormuştu. Yazılı soru önergesini yeni bakan Cenap Aşcı yanıtladı.

Ağustos 2014'te rapor hazırlandı

Aşcı, 2011 ve 2013 yıllarında altın ihracatı, ithalatı ve transiti yapan firma ya da kişilerin risk analizi yapılarak incelenmesi amacıyla görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz tarafından 8 Ağustos 2014 tarihli bir inceleme raporu hazırlandığı bilgisini doğruladı.

Aşcı söz konusu raporun sonuç bölümünde, “külçe altın ithalatı yapan 2 firma ile külçe altın ihracatı yapan 4 firma ortaklarının ve çalışanlarının incelenmesi sonucunda, ticaret işlemlerinin kambiyo, dış ticaret, vergi ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ve MASAK) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından incelenmesi gerektiğinin” ifade edildiğini vurguladı.

Aşcı’nın verdiği bilgiye göre raporun sonuç bölümünde özetle şu bilgilere yer veriliyor:

“Rusya Federasyonu Federal Gümrük Birimi Merkezi Muhafaza Birimi tarafından Türk vatandaşı şahısların Rusya’ya çok yüklü miktarlarda nakit para girişi yaptığını Bakanlığa bildirilmesi üzerine İstanbul KİM Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından 14 kişi hakkında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca suç duyurusunda bulunuldu. Bu şahısların Haziran-Eylül 2010 döneminde Rus Gümrük İdaresi’ne yüklü miktarda döviz beyanında bulunduklarının tespit edilmesinden sonra bunun altın ticaretiyle ilgili olabileceği değerlendirilerek Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüklerine yapılan döviz beyanları incelendi. Yurt dışına çıkarılan dövizlerin önemli bir bölümünün Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunu ihlal ettiği sonucuna varıldı.

Raporla ilgili ne tür işlemler yapıldığı sorusu cevapsız kaldı

Raporda söz konusu şirketlerin ABD Hazine Bakanlığı ve AB’nin İran ve İran bankacılık sistemine yönelik yaptırım uygulamaları doğrultusunda, 2010-2011 yıllarında yoğun bir şekilde yurt dışından nakit giriş ve çıkışı yaptıkları, 2011 sonundan itibaren bunun yerini altın ihracat ve ithalatının aldığı, 2013’ün ikinci yarısından itibaren ise transit ticarete yönlendiği belirtildi.

Aşcı, raporun, yurt dışı transferleri ve transit ticaret dâhil tüm boyutları ile kambiyo, dış ticaret, vergi ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerinin yanı sıra Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı (MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu) ve Ekonomi Bakanlığı’na gönderildiğini ifade etti.

Ancak Aşcı, bir yıldan uzun bir süredir söz konusu raporla ilgili olarak gerek kendi bakanlığı gerekse de gönderildiği diğer bakanlıklarda ne tür bir işlem yapıldığına ilişkin sonuları yanıtsız bıraktı.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, raporla ilgili olarak, gönderildiği belirtilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimleri ile Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı (MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından bu güne kadar ne tür işlemler yapıldığını yeni bir sonu önergesi ile TBMM gündemine getirdi.

Gök, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, raporda yapılan tespitlerle ilgili olarak yapılan işlemlerin açıklanmasını istedi.