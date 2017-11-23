Reza Zarrab'la görüşen avukat Akbulut: İtirafçı olması kesinleşti, 27 Kasım’daki duruşmaya çıkmayacak

Rıza Sarraf’ın ABD’deki davasını yakından takip eden ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD’de tutuklu bulunan iş adamı Reza Zarab’la da bir görüşme gerçekleştiren avukat Cahit Akbulut, Zarrab’ın savcılıkla iş birliği yapmış olma ihtimalinin kesinleştiğini ve 27 Kasım’daki duruşmada Sarraf’ın olmayacağını söyledi.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk olan ABD’de yaşayan avukat Cahit Akbulut, Reza Zarrab’la 3 hafta önce bir görüşme gerçekleştiren ancak görüşmenin detaylarına ‘etik’ olmadığı için girmeyeceğini belirtti. Akbulut, Reza Zarrab’ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamaların yanı sıra, tutuklu bulunan Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın da savcılıkla iş birliği yapma ihtimalinin belirdiğini ifade etti.

“27 Kasım’daki duruşmaya katılmayacak, şahitliği kesinleşti”

Sputnik’te yer alan habere göre kamuoyunun merakla beklediği Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla’nın 27 Kasım’daki duruşmasına Reza Zarrab’ın katılmayacağını ifade eden Akbulut, “Bütün gelişmeleri değerlendirdiğimizde, 27 Kasım’daki duruşmaya, sadece Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla katılacak. Önceki duruşmalarda, diğer sanıkların da isimleri sanık listesinde oluyordu. Şimdi yalnızca Hakan Atilla’nın ismi var.” dedi. Akbulut, sanık listesinde yalnızca Hakan Atilla’nın isminin olmasının, Reza Zarrab ın savcılıkla iş birliği yaptığının kanıtı olduğunu şöyle anlattı: “Duruşma listesinde sadece Hakan Atilla’nın ismi olduğu için, Reza Zarrab’ın savcılıkla iş birliği yaptığı kesinleşti.”

“Zarrab, Hakan Atilla’nın yargılanmasında tanık olabilir”

27 Kasım’daki duruşmada, Reza Zarrab’ın sanık değil tanık olma ihtimalinin doğduğunu da ifade eden avukat Akbulut, Halkbank yöneticisinin da savcılıkla iş birliğine gidebileceğini ileri sürdü. Akbulut, şunları söyledi:

“Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın çıkacağı duruşmada, Reza Zarrab’ın şahit olma ihtimali var. Rıza Sarraf savcılıkla anlaştıysa, ki anlaştı, şahitlik yaptığı anda, Hakan Atilla’nın savunmaları çökecek. Reza Zarrab’ın şahitlik yapması, Hakan Atilla’yı da savcılıkla anlaşma yoluna girmeye iter. Bugüne kadar Reza Zarrab’ın durumunun bilinmemesi, Hakan Atilla’nın savunma stratejisini belirleyememesine sebep oluyordu. Hakan Atilla’nın savcılıkla anlaşması da sürpriz olmaz.”