Reza Zarrab'ın yalısındaki keşife 'anahtar' engeli

ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla ABD'de tutuklanan ilerleyen süreçte ise 'tanık' statüsüne geçen Reza Zarrab'ın İstanbul, Üsküdar'daki yalısında 'kimse olmadığı' ve 'anahtar da bulunamadığı' gerekçeleriyle keşif yapılamadığı ortaya çıktı.

"İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan Zarrab ve mimar Firuz Akın Han hakkında açılan davanın bugün görülen 5. duruşmasında, iddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti amacıyla yalıda gerçekleştirilmesine karar verilen keşifle ilgili olarak ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri 'taşınmazın kapalı olduğu, anahtarın bulunamadığı ve kimseye ulaşılamadığı' yönünde rapor gönderdiği kaydedildi.

Üsküdar, Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunmaası gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Zarrab ve mimar Han hakkında, açılan davaya devam edildi. İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın beşinci duruşmasına tutuksuz sanık Han'ın avukatı Levent Öğe katıldı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılacak

Mahkeme, iddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti amacıyla davaya konu taşınmazda keşif yapılması kararı vermişti. Mahkeme karara yönelik taşınmazın kapalı olması, anahtarın bulunamadığı ve kimseye ulaşılamadığı ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından rapor gönderildiğini belirtti. Mahkeme Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazarak taşınmazın açık olup olmadığının sorulmasına, anahtarının nerede olduğuna ve taşınmaz ile ilgili olan kişilerin telefon bilgilerinin mahkemeye bildirilmesini istedi.

Mahkeme ayrıca, ABD'de bulunan Zarrab'ın ABD adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)