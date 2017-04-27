Reza Zarrab'ın yalı davasında bilirkişi raporu: Yıkılsın

İstanbul Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve şu an ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab ile eşi Ebru Gündeş Zarrab ve bu işleri yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bilirkişi raporu okundu. Raporda, şüphelilerin 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı hareket ettikleri belirtilerek, yapıdaki imar mevzuatına aykırı kısımlarının yıktırılması kanaatinde olunduğu ifade edildi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz celse Rıza Zarrab'ın savunmasının alınamaması nedeniyle Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in davası ayrılmıştı. Ayrılan dosya yönünden yargılanmasına başlanan Gündeş ve Gökdemir'in davasında mahkeme, celse arasında yalılarda keşif yapıldığını ve buna ilişkin raporun dosyaya geldiğini belirtti.

"Kanuna aykırı hareket ettiler"

Sanat tarihçisi, inşaat yüksek mühendisi ve yüksek restoratör tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, İstanbul Boğazı'nın yalılarının bulunduğu kıyı şeridinin özgün bir mimari ve tarihi kimliğe sahip yasa ve kanunlar ile koruma altına alınmış özel bir alan olduğu belirtildi. Bu yalılarda yapılacak restorasyonun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca incelenip onaylanacak restorasyon projelerine uygun olması gerektiği vurgulanan raporda, Gündeş ve Zarrab'ın bu kurala uymadığı anlatıldı.

Her kata asansör

Küçük onarımlar için geçerli olan izinle yalılarda her kata asansör ve ilave yapı bloğu yapıldığı, parseldeki binaların izinsiz olarak birleştirildiği kaydedilen raporda, yalıların birçok noktasında restorasyon projesine aykırı olarak değişimler yapıldığı belirtildi. Binanın özgün cephe mimarisinin değiştirilerek tamamen yeni bir yapı oluşturulduğu, ölçülerin dışına çıkılarak denize doğru genişletildiği anlatılan raporda, yapının onaylı projesine uygun hale getirilmesi gerektiği anlatıldı.

Bilirkişilerin hazırladığı raporun sonuç bölümünde ise şüpheliler Gündeş, Zarrab ve Gökdemir'in 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı hareket ettikleri belirtilerek yapıdaki imar mevzuatına aykırı kısımlarının yıktırılması kanaatinde olunduğu ifade edildi. Duruşma, avukatların rapora karşı beyanda bulunması için ertelendi.