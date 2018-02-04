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Reza Zarrab'ın 'tecavüz' davasında yeni gelişme

Rıza Sarraf'ın tecavüz davasında yeni gelişme

04 Şubat 2018 11:04

ABD'nin İran'a dönük yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 22 ay önce Miami'de tutuklanan ve "sanık" olarak yargılandığı davada "tanık" statüsüne geçen iş adamı Reza Zarrab'ın, hakkında açılan tecavüz davasına karşı savunmasını 16 Mart’ta vereceği bildirildi.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in aktardıklarına göre, Zarrab’ın yeni avukatı Robert Anello tarafından mahkemeye verilen dilekçede Reza Zarrab’a yönelik bu şikayete cevap ya da karşılık verme haklarının 16 Mart gününe kadar uzatılması konusunda davacının avukatı Alexei Schacht ile anlaştıkları belirtildi.

New York yakınlarındaki Westchester Cezaevinde tutulan Zarrab, 2016 yılında Manhattan’daki Metropolitan Cezaevi’nde (MCC) kaldığı dönemde koğuş arkadaşı olan 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı Faozi Jaber tarafından geçtiğimiz aralık ayındaki duruşmalar sırasında mahkemeye verilmişti. Jaber, dava dilekçesinde Zarrab’ın kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu ve zorla tecavüz ettiğini iddia etmişti. 

Rüşvetle suçlanmıştı

İran'ın ABD yaptırımlarını delmek başta olmak üzere 6 suçtan tutuklu yargılanırken alacağı cezasını hafifletmek için önce suçlamaları kabul edip ardından da başsavcılık adına tanıklık yapan Zarrab, aynı cezaevinde kaldığı dönemde gardiyana kendisine cep telefonunu kullandırması ve içki getirmesi için 45 bin dolar rüşvet vermekten de suçlanmıştı.

New York Temyiz Mahkemesi kayıtlarına göre, bu davayla ilgili tebligat Zarrab'a 19 Ocak günü Wastchester Bölgesi Cezaevi’nde noter onaylı olarak yapıldığı görülüyor.

İsmi “Temyiz Mahkemesi” olarak geçtiği halde normal mahkeme görevide yapan “New York Temyiz Mahkemesi” kayıtlarına göre, Zarrab'ın “60812/2017“ dosya numarasıyla bu cezaevinde kaldığı kaydedilmesine rağmen, cezaevi kayıtlarında ise ismi geçmiyor. Bu durumun güvenlik önlemlerinden kaynaklanabileceği ifade edilirken Zarrab, daha önce kaldığı Brooklyn’deki cezaevinde bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürmüştü. 

Jaber’in avukatı Alexei Schacht, dava dilekçesiyle ilgili bir açıklama yapmazken, Zarrab’ı bu davada “Morvillo Abramowitz Grand Iason & Anello PC” hukuk firmasından Robert Anello temsil ediyor.

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