Reza Zarrab'ın tahliye talebine ret

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan 14 kişinin tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme, 2 kişinin başvurusunu kabul etti. Soruşturma kapsamında tutuklanan 14 kişinin avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Bu arada, aynı dosyadan tutuklu bulunan arasında Barış Güler, Kaan Çağlayan, Halkbankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, iş adamı Rıza Sarraf'ın da yer aldığı 12 kişinin ise bu durumlarının devamına karar veren mahkeme gerekçe olarak: suçun vasıf ve mahiyeti, suç şüphelerinin varlığını gösteren kuvvetli deliller bulunduğu ve istenen ceza miktarlarını gösterdi.

Talebi inceleyen İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesi, atılı suçun niteliği, delillerin lehlerine değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak şüphelilerden Muacet Korkmaz ve Emir Emiroğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Tahliye olan iki kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme ayrıca Korkmaz ve Emiroğlu'nun ayda bir kez polis merkezine giderek imza atmalarını kararlaştırdı.