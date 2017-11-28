Reza Zarrab'ın sorgu videosu dosyaya girdi, avukatlar zamanlamaya itiraz etti

ABD’nin New York şehrinde dünkü oturumda jüri seçiminin tamamlanması ardından hâkimden mahkemenin 11 Aralık’a kadar uzamasını talep eden Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları, savcılığın ellerindeki kanıtları kendileriyle zamanında paylaşmadığını ileri sürdü. Avukatların verdiği dilekçede, jürili duruşmada yargılanmayacağı ortaya çıkan davanın bir numaralı sanığı Reza Zarrab’ın sorgulama videosu olduğu iddia edilen bir görüntü de yer alıyor. Avukatlar, cumartesi günü dosyaya eklenen bu videoda Atilla lehine ifadeler de olduğunu savunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, deliller arasında tanık olarak geçen Reza Zarrab’ın FBI sorgulama videosu olduğu iddia edilen bir görüntü ile eski Hazine Bakan Yardımcısı David Cohen’in Kongre’deki savunması da yer alıyor.

Hakim Richard Berman’ın 12 asıl, 6 yedek jüri üyelerinin belirlenip, bugün New York saatiyle sabah 09:15’de (TSİ 17.15) mahkemeye gelmeleri kaydıyla evlerine göndermesinin ardından söz alan Hakan Atilla’nın avukatı Victor Rocco, savcılığın kendileriyle paylaşmak zorunda olduğu çok sayıda önemli belgeyi kendilerine haftasonu ulaştırdığını, bunları incelemek için zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek duruşmayı 11 Aralık’a kadar ertelemesini istedi. Hakim Berman ise bu istek üzerine, tarafları salı günkü jürili duruşmadan 30 dk. önce salona gelmelerini ve bu isteği orada karara bağlayacağını söyledi.

1. İtiraz: Deliller savunmadan saklandı

Gece yarısı mahkemeye 7 sayfalık dilekçe gönderen, Atilla’nın avukatları Victor Rocco ve Cathy Fleming, ilk olarak ABD Hazine Bakan yardımcısı ve David Cohen’in Türkiye’den İran’a altın ticareti ile ilgili 47 ABD’li milletvekilinin çağrısı ile Mayıs 2013 tarihinde Kongre’de verdiği ifadelerde Atilla lehine olabilecek ifadeler kullandığı ve savcılığın bu delilleri savunmadan sakladığını öne sürdü.

ABD hukukunda Brady yasası gereği, savcılık elinde bulunan deliller arasında sanıkların lehine kullanılabilecek bölümleri, savunmanın hazırlanıp duruşmada kullanabilmesi için mahkemeye önceden vermesini öngörüyor.



Eski CIA Direktör yardımcılığı görevinde de bulunan Cohen’in Kongre’de yaptığı açıklamada Türkiye’nin İran’dan doğalgaz alırken altın ile ödeme yapmadığını, Türkiye’den İran’a yönelik altın satışının önemli bölümünün özel şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini söylediği kaydedildi.



Cohen’in bu açıklamaları Atilla’nın savunmasıyla uyuştuğu için avukatlar, Atilla’nın lehine kullanılabilecek bu delilin kendilerine geç verildiğini ileri sürdüler.

2. İtiraz: Tanık Zarrab'ın videosu



Avukatların verdiği dilekçenin ikinci önemli maddesi ise jürili duruşmada yargılanmayacağı ortaya çıkan davanın bir numaralı sanığı Reza Zarrab’ın videosu oldu.



Avukatlar verdikleri dilekçede savcılığın en önemli tanığı, “Delillere Gizlilik Kararı” gerekçesiyle, kimliği gizlenen ve sadece ‘Tanık” ( The Witness) olarak belirttikleri kişinin videosunun kendilerine cumartesi gecesi akşam 18:14’de e-posta ile gönderdiklerini ve bunun 1963 tarihli Brady yasasına ters düştüğü ve savcılığın yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği kaydedildi.



Videonun Reza Zarrab’ın Miami havalimanında ABD’ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alınmasının ardından FBI tarafından yapılan sorgulama olduğu iddia edilirken, videoyu izleyen Atilla’nın avukatları bu videoda Atilla’nın savunmasına yarayacak ifadeler bulunduğunu düşünüyor.



Atilla’nın avukatları savcılığın 6 Kasım’dan bugüne kendilerine verdiği delillerin tarihlere göre listesini de yayınlayarak savunma hazırlamalarını kasten zorlaştırdığını öne sürdüler..



3. İtiraz: Savcı 63 sayda demişti, 76 sayfa getirdi

Savcılığın daha önce kendilerine 63 sayfa delil listesi sunacaklarını belirtmesine rağmen sayda sayısının 76’ya da çıktığına dikkat çeken Atilla’nın avukatları bunun 16 bin sayfayı geçtiğini belirttiler.



Hakim Berman, 6’sı kadın 12 asil ve 6 yedek üyenin seçildiği duruşmada, jüriye, dava hakkında aileleri de dahil hiç kimseyle konuşmama ve hatta dava süreci boyunca gazete ve televizyon haberleri izlememeleri, kimsenin etkisinde kalmama uyarısında bulundu. Jüri üyeleri haftaiçi her sabah 9:15- 16:45 arası duruşmaya katılmak üzere evlerine gönderildi.



Bugün TSİ 17.15’te başlayacağı duyurulan jürili duruşmalar öncesinde tarafları 16:45’de mahkemeye çağıran Hakim Berman, avukatların iki hafta sure taleplerini karara bağlayacak. Savcıların da görüşünü alacak olan Berman, avukatların isteğini reddederse jürili yargılama hemen başlayacak.

Firar FETÖ'cüler de listede

Berman, duruşmalarda ismi geçebilecek isimlerden oluşan 9 sayfalık bir listeyi jüri adaylarına dağıtarak içlerinden herhangi birini tanıyıp tanımadıklarını sordu. Adaylardan bazıları sadece adı geçen ABD bankalarını tanıdıklarını belirttiler.



Listede FETÖ firarisi eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Ekrem Aydemir ve eski polisler Selami Altınok, Yasin Topçu, Hakan Sıralı, Mehmet Akif Üner, Selami Yıldız, Halil İbrahim Akkaya, Kazım Aksoy, Orhan İnce, Vefa Karakurdu, Hüseyin Korkmaz ve gümrük memurları Mücahit Korkmaz ve Servet Kaplan’ın da isimleri yer aldı.



Çok sayıda Türk ve İranlı işadamının da yer aldığı listede davayı soruşturan FBI ajanları ve İran Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da bulunuyor.