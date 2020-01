Zarrab'ın şirketi 5 milyon liralık sermayesini 50 bin liraya düşürecek

17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tahliye edilen, üç bakan ve oğullarıyla rüşvet ilişkisi kurduğu iddia edilen Azeri asıllı İranlı işadamı Reza Zarrab’ın ortak olduğu Cameron Denizcilik ve Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret Limited Şirketi sermaye azaltımına gidiyor. 2012 yılında iki İranlı ile ortak kurulan Cameron Denizcilik’in 5 milyon lira olan sermayesinin 50 bin liraya düşürülmesi için ilana çıkıldı.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; alacaklılara çağrı olarak yapılan ilanda, sermayenin 4 milyon 950 bin lira azaltılacağı, şirketin sermayesinin azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını karşılayacak miktarda aktif bulunduğu belirtildi. Limited şirketlerde iki nedenden ötürü sermaye azaltılabiliyor. Bunlar, “şirket faaliyetini karşılayacak kısımdan arta kalan sermayenin şirket bünyesinden çıkartılarak pay sahiplerine geri ödenmesi ya da şirket bünyesinde ortaya çıkan reel zararların ortadan kaldırılması” olarak özetleniyor. Şirkette Sarraf dışında İran uyruklu Mohammadreza Rajaeıeh ile Iman Mehdi Zaden’in hisseleri bulunuyor.

Cameron Denizcilik ve Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nde sermayenin azaltılmasına yönelik 3 ilana çıkıldı. İlk ilan 8 Ekim, ikincisi 15 Ekim ve sonuncusu da 22 Ekim 2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı.

İlanda, şirketin 5 milyon lira olan sermayesinin 4 milyon 950 bin azaltılarak 50 bin liraya indirilmesine karar verildiği belirtilerek, sermayenin azaltılmasında yasal bir engel bulunmadığının İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı bir serbest muhasebeci tarafından 16 Eylül 2015 tarihinde raporla tespit edildiği belirtildi. İlanda, şirket alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç iki ay içinde şirket adresine gelerek alacaklarının ödenmesini veya teminata bağlanmasını isteyebilecekleri belirtildi.

İki İranlı ortak

Cameron Denizcilik ve Kıymetli Madenler, 2012 yılında kuruldu. Şirket kurulurken de sermayesi 5 milyon liraydı. Şirkette, Rıza Sarraf’ın 1 milyon 670 bin, Rajaeıeh’in 1 milyon 665 bin, Zadeh’in de 1 milyon 665 bin liralık hissesi bulunuyor. Şirketteki hissedarlık yapısında şimdiye kadar bir değişiklik olmadı.

Cameron Denizcilik kurulurken şirketin amaç ve konusu, “Sahip olduğu ve kiralayacağı her türlü deniz nakil vasıtalarını işletmek, denizde ulusal ve uluslararası sularda her türlü taşımacılık ve taahhüt işleri yapmak, gemi acenteliği, taşıma yapmak, her türlü değerli maden ile değerli taşların altın pırlanta gümüş gibi her türlü ham, mamul ile yarı mamul işlenmeden alım satımını yapmak, işlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul eşyaların yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden ve taşların geçici ithalini ve işlendikten sonra mamul kıymetli eşya olarak ihracını yapmak” olarak sıralandı.