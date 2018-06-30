Reza Zarrab'ın rüşvet verdiği gardiyan itirafçı mı oluyor?

ABD’nin İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanmasına devam edilen Reza Zarrab’dan, 45-50 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilen cezaevi gardiyanı Victor Casado’nun, bildiklerini itiraf ederek savcılıkla anlaşma yapmak üzere olduğu öne sürüldü.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman, dün mahkemenin hakimi Richard J. Sullivan’a davayla ilgili son güncellemelerin yer aldığı bir dilekçe sundu.

Dilekçede, 31 Temmuz’da yapılacak duruşma öncesinde savunma ve savcılığın bir araya geldiği ve beş ayrı suçtan yargılanan gardiyan Casado’nun mahkemeye çıkıp çıkmayacağı yönündeki eğiliminin tartışıldığı kaydedildi.

Savcı Berman’ın sunduğu dilekçede ”Sanık Casado’nun, mahkeme öncesi tutumuna ilişkin bir karara varmış olacağı tahmin ediliyor“ yorumuna da yer verildi.

Hukukçular savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede taraflar arasında pazarlığın sürdüğünü ve çok büyük bir ihtimalle gardiyan Casado’nun daha önce kabul etmediği beş ayrı suçlamayı kabul edip mahkemeye çıkmayarak itirafçı olabileceğini öne sürdü.

20 yıl hapis istemiyle New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılanan Casado, daha önce çıkarıldığı mahkemede hakim Sullivan’a hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

Hakkında hazırlanan iddianamede, 35 yaşındaki gardiyan Casado’nun, aldığı 45-50 bin Dolar rüşvet karşılığında, ismi iddianamede yer almayan ancak ‘Mahkum 1’ kod adıyla belirtilen bir mahkuma cezaevinde içki, cep telefonu, C vitamini ve bazı ilaçlar sağladığı iddia edilmişti.

Gardiyan Casado, 5 Nisan’da tutuklanmış, hakkında aralarında rüşvet almak, görevini kötüye kullanmak gibi beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Casado, tutuklandıktan bir süre sonra 200 bin Dolar karşılığında kefaletle serbest bırakılmıştı.

“Zarrab rüşveti bir kadın avukatı aracılığıyla verdi”

Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, Zarrab’ın adı (Mahkum 1) olarak yer almış, Zarrab’ın adına rüşveti nakit para olarak Casado’ya verdiği iddia edilen kadın avukat da (Avukat 1) olarak geçmişti.

Zarrab’ın savunma avukatı Benjamin Brafman, iddianamede adı geçen (Mahkum 1) diye adlandırılan kişinin Zarrab ve kadın avukatı olduğu iddialarını doğrulamıştı.

Avukat Brafman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zarrab’ın gardiyana rüşvet verme iddialarında adı geçen kadın avukatın, Amerika’daki savunma ekibinden biri olmadığını, bu kadın avukatın Zarrab’ın Türk avukatlarından biri olduğunu öne sürmüştü.

Zarrab gardiyana rüşvet verdiğini itiraf etmişti

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın geçtiğimiz yıl yapılan duruşmaları sırasında tanık olarak ifade veren Zarrab, gardiyanlara rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Atilla’nın avukatı Victor J. Rocco, Zarrab’ın hapishanede cep telefonu, içki, yiyecek gibi bazı ihtiyaçları karşılığında bir kadın avukatı aracılığıyla gardiyanlara rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Zarrab ise, Atilla’nın avukatı Rocco’nun, gardiyana rüşvet verdiği yönündeki suçlamalarını kabul etmiş, “Hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru" diye ifade vermişti.