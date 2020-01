Reza Zarrab'ın New York yolculuğu 1113 kilometre uzadı

İran'a karşı uygulanan ABD ambargosunu delme, banka sahteciliği yapma ve kara para aklama suçlamaları ile, ABD’nin Miami kenti havalimanından ülkeye giriş yapmak isterken gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’ın, yargılanmak üzere New York’a getirilme yolculuğu beklenenden uzun sürmeye başladı. Miami'den New York'a 1220 kilometre mesafedeki Atlanta'ya götürülen Zarrab, Atlanta'dan da Oklahoma'ya sevk edildi. Oklahoma'ya New York arasındaki mesafe ise 2333 kilometre. Son nakille birlikte Zarrab'ın New York yolculuğu 1113 kilometre uzamış oldu.

Hakkındaki iddianameyi New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara başlattığı için, New York’ta yargı karşısına çıkacak olan Zarrab, ABD’nin Güney ucunda bulunan Miami Federal Cezaevi’nde geçirdiği birkaç günün ardından, Florida’da Tallahassee Federal Cezaevi’ne, oradan da Georgia eyaletinde Atlanta Federal Cezaevi’ne nakledildi.

Reza Zarrab’ın ABD’deki tutukluluk serüveni otobüs yolculuğu ile değişik kentlerdeki cezaevleri arasına sıkıştı.

