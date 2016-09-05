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Reza Zarrab'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davalar reddedildi

Zarrab, Kılıçdaroğlu’na 3 manevi tazminat davası açmıştı

05 Eylül 2016 18:55

17 - 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit isimlerinden olan ve ABD'de İran'a uygulanan ambargoyu delmek suçundan tutuklanan Reza Zarrab’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 3 manevi tazminat davası reddedildi.

ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf avukatı aracılığıyla, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ayrı tarihte yaptığı açıklamalarda hakkında, alenen ‘hakaret' ve ‘iftira' içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle 100'er bin lira manevi tazminat davası açmıştı.

İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ilk duruşmada "Eylemlerin manevi tazminat gerektirir nitelikte olmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

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