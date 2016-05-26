Reza Zarrab 'Dayım Benim' atıyla 56 bin TL kazandı

ABD'de tutuklanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab'ın yüzü at yarışında güldü. Reza Zarrab'ın 'Dayım Benim' atıyla 56 bin TL kazandı.

Bugünki İstanbul Hipodromu'ndaki 6. Koşu olan Utku Doğdu Koşusu’nda Reza Zarrab'ın sahibi olduğu ‘Dayım benim' isimli at birinci geldi. Aynı koşuda ‘Kara Arda' dokuzuncu ‘Makedon' sekizinci oldu.



Yarışta birinciliği kazanan Dayım Benim isimli at, sahibi Reza Zarrab'a 56 bin TL kazandırdı.

Zarrab'ın Dayım Benim isimli atı bugüne kadar koştuğu yarışlardan 223 bin kazandı.