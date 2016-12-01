Reza Zarrab'ın davası Ekim 2017'ye ertelendi

Kara para aklama, bankacılık sahtekârlığı ve ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçlamalarıyla New York'ta tutuklu olarak yargılanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın davası 16 Ekim 2017 tarihine ertelendi.

Zarrab, Manhattan Federal Mahkemesi'nde bugün tekrar hakim karşısına çıkt. Duruşmada önce Zarrab'ı savunan avukatlık şirketlerinden Kirkland&Ellis'in hem Zarrab'ı hem de Zarrab'ın para transferinde kullandığı bankalardan Bank of America ve Deutsche Bank'ı da temsil ediyor olmasının sorun olup olmayacağı görüşüldü.

Duruşmada aynı firmanın bu iki banka haricinde Zarrab'ın çalıştığı başka 6 bankayı da temsil ettiğinin anlaşılması üzerine bu konunun diğer bankalarla da görüşüldükten sonra değerlendirilmesine karar verildi.

Mahkemede söz alan Zarrab'ın avukatlarından Benjamin Brafman, savcılığın dosyaya yeni unsurlar kattığını, İran yaptırımları listesinde olan Mahan Air şirketi ve Zarrab'ın kardeşi Muhammet Zarrab'ın da iddianameye eklendiğini söyledi.

Savcılığın Türkiye'ye de giderek bazı kişilerle de görüştüğünü, davanın boyutları ve kapsamının büyüdüğünü belirten Brafman, bu nedenle 23 Ocak 2017 olarak belirlenen jürili ilk duruşma tarihinin ertelenmesini istedi.

Dosyaya giren yeni belgelerle ilgili savunma hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu anlatan Brafman, gelecek yıl sonbahara kadar süre istedi.

Hakim Richard Berman, Zarrab'ın da ek süre isteğini teyit etmesi üzerine savcıların muhalefetine rağmen ilk jürili duruşma tarihini 16 Ekim 2017'ye erteledi.

Söz konusu tarihte, esasa ilişkin jürilerin huzurunda ilk yargılama olacak ancak bu tarihe kadar prosedüre ilişkin konularda Zarrab yine hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme, daha önce Zarrab ve avukatlarının "yargılamayı ev hapsinde bekleme" ve "Konu ABD yargısının alanı dışında olduğu için dava düşsün" taleplerini reddetmişti.

Zarrab, 2016 Mart ayında Miami kentinde havalimanından ABD'ye giriş yaptığı sırada FBI tarafından gözaltına alınmıştı.