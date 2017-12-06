"Reza Zarrab'ın cezaevine kadın istemesi bir kurgu, Ebru Gündeş'i koruyordu"

Hürriyet yazarı Ayşe Baykal, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" sıfatıyla bulunduğu davada kullandığı "Cezaevinde kadınlarla birlikte olabilmek için rüşvet verdim" ifadesini değerlendirdi. Söz konusu ifadeyi "kurgu" olarak yorumlayan Baykal, "Zarrab’ın, cezaevine kadın istediğine dair sözlerini Gündeş’i korumak adına söylediğini düşünüyorum. Amerika mahkemesi ile Türkiye aleyhine, aile lehine anlaşma yapması büyük olasılık" diye yazdı.

Ayşe Baykal'ın "Reza Zarrab’ın, Türkiye ve Ebru Gündeş kurgusu…" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye aleyhine tanıklık yapan Zarrab’ın, mahkemenin ilk gününde ve konuyla hiç alakası olmayacak bir şekilde gardiyanlara rüşvet vererek cezaevine kadın, alkol vs. istediğine dair itirafı kimseye tuhaf gelmedi mi?

Lütfen, düşünün!

Zarrab’ın, Türkiye aleyhine yapacağı tanıklıkla cezaevine kadın sokmak istemesinin ne alakası olabilir?

Ailesini mahkeme sürecinden önce Türkiye’den çıkaran, şirketlerinin içini boşaltan Zarrab; dünyadaki en değerli varlığı olan kızını hiç bir şey yapmadan öylece bırakabilir mi? Çok sevdiği ve zor günler yaşayan eşine bir darbe de Amerika’dan vurabilir mi?

Medyaya yansıyan ilişkilerini göz önüne bulundurduğumda bunların olmasını ihtimal dışı görüyorum.

Zarrab’ın, cezaevine kadın istediğine dair sözlerini Gündeş’i korumak adına söylediğini düşünüyorum. Amerika mahkemesi ile Türkiye aleyhine, aile lehine anlaşma yapması büyük olasılık.

“Cezaevine kadın istemekle eşini korumak ne alaka?” derseniz, buyurun, izah edeyim;

Ebru Gündeş’in, ülkesini Zarrab’dan daha çok sevdiğinden şüphem yok. Ama kendince haklı gerekçelerle Zarrab’ı koruduğunu ve buna karşılık Zarrab’ın da Gündeş’i koruduğunu düşünüyorum. (Bu durumu garipsemediğimi belirtmek isterim).

Zarrab ve Gündeş’in kızlarıyla birlikte Miami gezisi nasıl kurguysa, Zarrab’ın da cezaevine kadın istemesi bir kurgudur.

Gündeş, Türkiye’de sevilen bir sanatçı. Zarrab’ın tutuklanmasından sonra boşanmak istemesi (anlaşmalı dahi olsa) çok doğal. Fakat bu boşanmanın Türkiye şartlarında halk tarafından iyi karşılanmayacağı da bir gerçek. İyi günde kötü günde birlikte olmak için atılan imza var ortada. Milletimiz sevmez öyle, hediye olarak Mars’ı alabilecek bir adamı tutukluyken terk eden kadını. Zarrab’ın, Türkiye’de bir işi kalmadığına göre itibarının bir anlamı yok. Ama Ebru Gündeş’in itibarı önemli…

Bu sebeple Reza Zarrab, mahkemedeki sözde itirafı ile Ebru Gündeş’in kendisinden boşanması için güçlü bir sebep verdi. Öyle ki, halk nezdinde Gündeş’in itibarı zedelenmeyeceği gibi zor zamanda işini yaparak eşini beklemiş ama nihayetinde aldatılmış bir kadın olarak gönüllerdeki hanımefendi konumunu korumaya devam edecek.

Ben Gündeş’in, Zarrab’dan boşansa da ayrılacağını düşünmüyorum. Her şeyi bu kadar planlayan Zarrab, elbet bunu da planlamış ve şemasını hazırlamıştır. Bunu da zaman gösterecektir.