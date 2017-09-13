Reza Zarrab'ın atı 1.2 milyon lira para kazandırdı

ABD'de 90 yıl hapis talebiyle tutuklu yargılanan Reza Zarrab'ın Türkiye'deki yarış atı 'Dayım Benim' 1.5 yılda sahibine 1 milyon 213 bin lira kazandırdı.

ABD’de cezaevinde olan Reza Zarrab’ın safkan İngiliz yarış atı ‘Dayım Benim’ ise hipodromlarda koşmaya devam ediyor. Menajerliğini Akif İnan, antrenörlüğünü Tahir Kurt’un üstlendiği Dayım Benim, jokeyi Selim Kaya ile İstanbul Veliefendi ve Bursa Osmangazi hipodromlarında ağustos ve eylül aylarında katıldığı 2 yarıştan da zaferle ayrıldı.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, Sarraf’ın atı, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 27 Ağustos’ta katıldığı 1.000 metre mesafeli Kısa Vade 8 yarışı, 58.8 saniyelik derecesiyle 1’inci bitirdi. Dayım Benim bu birinciliğiyle Zarrab’a 75 bin lira kazandırdı. Atın kazandığı son yarış ise Bursa Osmangazi Hipodromu’nda oldu. 4 Eylül’de piste çıkan Dayım Benim, G 3 koşuyu, 1.200 metrelik mesafede 1.07.91’lik derecesiyle yine jokeyi Selim Kaya ile birinci tamamladı. Zarrab bu yarışla da 110 bin lira kazanmış oldu.

Sarraf’ın 19 Mart 2016 tarihinde Miami Havalimanı’ndan ABD’ye girdiği sırada tutuklandığı gün tesadüf eseri Dayım Benim isimli atı da İstanbul Velifendi Hipodromu’nda 1.500 metre mesafedeki A 3 yarışa kayıtlıydı. Şampiyon jokey Halis Karataş idaresindeki Dayım Benim, o günkü yarışta rakiplerine boyun eğmiş ve yarışı üçüncü olarak tamamlayabilmişti.

İşte o günden beri yani Sarraf’ın tutuklandığı 19 Mart 2016’dan beri hipodromlarda koşmaya devam eden Dayım Benim, bugüne kadar geçen 1.5 yıllık süre içinde sahibi Zarrab’a 1 milyon 213 bin lira kazandırdı.

Dayım Benim’in 28 Ekim 2015 tarihinden itibaren katıldığı yarışlarda ganyan oynayanlara kazandırdığı tutar ise toplam 1 milyon 329 bin 37 lira oldu.