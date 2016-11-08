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Reza Zarrab'ın ağabeyine aynı suçlardan 75 yıl hapis istemi

Zarrab'ın davasına bakan Yargıç Berman, ağabey ile ilgili davaya da bakacak

08 Kasım 2016 11:15

ABD'de tutuklu bulunanan Reza Zarrab'ın ağabeyi Muhammed Zarrab, hakkında kardeşi Reza ile aynı suçları işlediği yönünde bir iddianame sunuldu. Muhammed Zarrab'ın 75 yıl hapsi isteniyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, Reza Zarrab'ın ağabeyi Muhammed hakkında, kardeşi Reza ile aynı suçlamaları içeren bir iddianame sundu.

Kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçlamaları ile New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, Reza Zarrab'ın ağabeyi Muhammed hakkında da aynı suçlamalarla hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. Başsavcı Bharara, Reza Zarrab'ın abisi Muhammed Zarrab hakkında 75 yıl hapis cezası istedi. Reza Zarrab'ın davasına bakan Yargıç Richard Berman, Muhammed Zarrab ile ilgili davaya da bakacak.

 

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