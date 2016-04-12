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Reza Zarrab'ı tutuklatan savcı Türkiye'ye davet edildi

Bharara ‘İfade Özgürlüklerini Korumada Yargı Erkinin Rolü’ konferansı için Türkiye'ye davet edildi

12 Nisan 2016 15:28

Liberal Demokrat Parti (LDP), Reza Zarrab’ı tutuklatan ABD’li Savcı Preet Bharara’yı Türkiye’ye davet etti. Genel Başkan Cem Toker imzalı davet mektubunda “Parti Genel Başkanı sıfatımla sizi, sizin için uygun olacak bir tarihte İstanbul’da düzenleyeceğimiz ‘İfade Özgürlüklerini Korumada Yargı Erkinin Rolü’ konulu bir konferansa Türkiye’ye davet etmek isterim” ifadeleri kullanıldı.

LDP’nin Savcı Bharara’ya gönderdiği mektup şöyle:                    

Sn. Bharara;

Geçtiğimiz günlerde Reza Zarrab hakkında yazdığınız iddianame ve New York Basın Derneği’nde yaptığınız konuşmada değindiğiniz “ifade, basın özgürlüğü ile hukukun üstünlüğü” konuları Türk basınında, akademik dünyasında ve sosyal medyasında şahsınızı, Amerikan Hukuk Sistemini ve hukukun temel ilkelerini gündeme oturttu.

1994 yılında kurulan Liberal Demokrat Parti, bireysel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne bilhassa önem vererek liberal değerleri yaymaya çalışan bir siyasi partidir. %10 ulusal seçim barajını geçemediğinden, bugüne kadar TBMM’de temsil edilmemiştir.

Parti Genel Başkanı sıfatımla sizi, sizin için uygun olacak bir tarihte İstanbul’da düzenleyeceğimiz “İfade Özgürlüklerini Korumada Yargı Erkinin Rolü” konulu bir konferansa Türkiye’ye davet etmek isterim.

Değerlendirmelerinize teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Cem Toker

Liberal Demokrat Parti

Genel Başkanı

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