Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Mısır'da "Türkiye adına casusluk yaptıkları" iddiasıyla 29 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Söz konusu gözaltı işlemlerinin 17- 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab'ın ABD'de görülen davasından çok daha önemli olduğunu savunan Özkök, "Adamlar resmen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’da darbe yaptırmak istiyor' diyorlar. Zarrab olayından başka hiçbir şeyi görmeyen Türkiye, asıl bu iftiralara cevap vermelidir" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Reza Zarrab'ı bırakın, asıl bu iftiraya cevap verin" başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mısır, “Türkiye adına casusluk yaptıkları” iddiasıyla 29 kişiyi gözaltına aldı ya...

Mısır basını buna nasıl bakıyor diye baktım...

Felaket...

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- Mesela Mısır’ın resmi haber ajansı MENA, şu yorumu yapıyor:

“Bu 29 kişinin ‘Katar tarafından finanse edildiği, talimatları da Türk istihbaratından aldığı’ tespit edildi.”

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- Özel El Wafd gazetesi, “Erdoğan Mısır’ı gizlice gözetliyor” başlığı atmış.

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- Bir başka resmi yayın organı Rose el-Youssef, “Mısır istihbaratı, Müslüman Kardeşler’in Türkiye için çalışan en büyük casusluk şebekesini gözaltına aldı”diyor.

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- Ve Mısır’ın en etkili resmi yayın organı El Ahram ise suçlamayı şu noktaya götürüyor:

“Ankara, Mısır devletine zarar verip iktidarı ele geçirmek için Müslüman Kardeşler ile ortak plan yaptı”.

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Bu 29 kişi hakkındaki suçlamalara da dikkat:

“Ülkenin ulusal çıkarlarına zarar vermek”, “Terör örgütüne üyelik”, “Lisanssız uluslararası telefon görüşmeleri yapmak” ve “Para aklamak”.

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Bu suçlamalar size bir şeyi hatırlatıyor mu... 15 Temmuz’dan sonra Büyükada’daki toplantılara katılan insanlara karşı yapılan suçlamalar değil mi...

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Bakın tekrar ediyorum...

Mısır basınında patlayan bu olay, Türkiye üzerine gelecek yeni bir Arap kasırgasının ilk işaretidir.

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Adamlar resmen “Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’da darbe yaptırmak istiyor”diyorlar. Zarrab olayından başka hiçbir şeyi görmeyen Türkiye, asıl bu iftiralara cevap vermelidir.

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Ve yine tekrar ediyorum.

Bu olay Zarrab olayından bin kat daha önemli...

Çünkü önümüzdeki yıllarda uyanacak olan Arap milliyetçiliğinin ilk hedefinin, “Yeni Osmanlıcılık” izlerini silmek, yerine şimdi bir de “Kızılelma” üslubuna başlayan Türkiye olacağını gösteriyor.

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Demedi demeyin...

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Türkiye’den sonra, Arap milliyetçiliği kendi komplo teorisini kurdu ve kendi “üst akıl” hezeyanlarını yaratmaya başladı.