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Reza Zarrab'dan 5 gündür haber alınamıyor

New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcüsü "serbest bırakıldı" iddialarını yalanlamıştı

15 Kasım 2017 08:37

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab'ın 27 Kasım'da jurili duruşmasına az bir zaman kala nerede olduğu konusundaki belirsizlik devam ediyor. Reza Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım "Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre  ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Reza Zarrab’ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlansa da geçerliliğini koruyor.

Davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcülerinden “Zarrab hâlâ gözaltında” açıklaması geldi. Zarrab’ın avukatı Şeyda Yıldırım ise yaptığı açıklamada, “Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” dedi.

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