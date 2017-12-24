Reza Zarrab'a ödül veren Ekonomi Bakanı: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Miami'de tutuklanan ve "tanık" sıfatıyla verdiği ifadede bazı eski bakanları "yolsuzluk" ile suçlayan Reza Zarrab'a 2015 yılında verilen "ihracat ödülü" ile ilgili olarak açıklama yaptı. Ödülü veren isimlerden biri olan Zeybekci, "Böyle şeylere hiçbir zaman itibar etmiyoruz. Bizim için geçmiş, konuşulmaması gereken şeylerdir" dedi.

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Zeybekci'nin açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Gözler bir yandan da ABD’de Reza Zar­rab’ın tanık olarak dinlendiği Hakan Atilla dava­sında. Zarrab, ihracat ödülünü sizin elinizden almıştı. Şimdi casus ilan edildi. Bu size ne hissettiriyor?

Türkiye’de bu mesele sağlıklı bir ortamda tartışılmıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, ihracat ödülleri verilecekler listesini yapan ve bunu belirleyen kendileri olmuyor. İnsanlar bir performans gösteriyor ve bu listeye giriyorlar. Biz de o ödül töreninde önümüze getirilen ödülü verdik.

Siz, Zarrab’ın bir televizyon programında “Cari açığın yüzde 15’ini tek başıma kapattım” sözüne tepki göstermiş­tiniz. Televizyonlara çıkarılması, böyle laflar etmesine göz yumulması, ödüller verilmesi... Bugünden bakınca “Zar­rab’ın o dönem yüceltilmesi hataydı” diyor musunuz?”

Şimdi bunları tartışmaya devam etmek de aynı şey değil mi? Böyle şeylere hiçbir zaman itibar etmiyoruz. Bizim için de geçmiş, konuşulmaması gereken şeylerdir.