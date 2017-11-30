"Reza Zarrab'a 'hükümet ve Erdoğan aleyhinde ifade ver, kurtul' teklifi, ABD'den önce Türkiye'de yapıldı"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği davayla ilgili olarak "Reza Zarrab’a, hükümet ve Erdoğan aleyhinde ifade verdiği takdirde kurtulacağı teklifi ABD’den önce Türkiye’de yapıldı. Türkiye’de FETÖ’cüler bunu başaramadı ama ABD’deki federal yargıçlar başarılı oldu" iddiasını ileri sürdü.

Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan-Kılıçdaroğlu kavgası ve Zarrab’a teklif" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

17-25 Aralık rüzgârlarının estiği günlerdi. Reza Zarrab, operasyon kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevine konulmuştu.

Yeni Şafak gazetesinde çalışıyordum.

6 Ocak 2014 günü güvenilir bir kaynaktan önemli bir istihbarat geldi.

İstihbaratın doğruluğunu teyit etmem gece yarısını buldu. Av. Halil İbrahim Koca, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli avukatı kimliğiyle 5-6 Ocak 2014 tarihinde gece geç saatlerde Reza Zarrab’ı tutuklu olarak bulunduğu Metris Cezaevi’nde ziyaret etmişti. Metris’in kamera kayıtları incelendiğinde, Halil İbrahim Koca’nın 5-6 Ocak Pazar-Pazartesi günleri birkaç kez giriş-çıkış yaptığı tespit edilmişti.

İşte o kirli teklif

7 Ocak günü Yeni Şafak’ta haber, “Sarraf’la görüşen Koca’nın, ‘Ek ifade ver. Seni savcıya götüreceğim. Ek ifade vermeden önce masada adli kollukla imzalanmış tahliye kâğıdını göreceksin. Ek ifadende ‘Bu işi hükümetin bilgisi ve talimatı doğrultusunda yaptım’ de, ifaden bitince evine gideceksin’ dediği iddia edildi”diye çıkmıştı.

Halil İbrahim Koca hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. FETÖ’nün firari avukatı Koca, Reza Zarrab’ın da avukatıydı. Ancak ne hikmetse 17 Aralık’la ilgili avukatlığını üstlenmemişti.

Hrant Dink cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkınca, yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. Av. Koca, MHP’ye kaset kumpası soruşturması şüphelilerinden Tarkim Havacılık’ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır ile ortaklığı kapsamında da gündeme gelmişti. İnternete girip, “Sır avukat”ya da “Her taşın altından çıkan avukat” diye ararsanız, karşınıza onun ismi çıkar.

Asıl konum FETÖ’nün kirli ilişkilerini yürüten Avukat Koca olmadığı için onun şike davasındaki rolüne değinmeyeceğim. Dikkat çekmek istediğim nokta, Reza Zarrab’a, hükümet ve Erdoğan aleyhinde ifade verdiği takdirde kurtulacağı teklifi ABD’den önce Türkiye’de yapıldı. Türkiye’de FETÖ’cüler bunu başaramadı ama ABD’deki federal yargıçlar başarılı oldu.