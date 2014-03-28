'Reza Zarrab yurtdışına kaçtı' iddiası

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanıp, yurtdışı yasağı ve imza şartı ile serbest bırakılan iş adamı Reza Zarrab’ın, Türkiye’den kaçtığı iddia ediliyor. İddiaların arkasında ise karakola imza vermeye gitmediği haberleri yatıyor. Ancak 28 Şubat günü serbest kalan Zarrab, karakola haftalık olarak imza için cuma günleri gidiyor.

Zarrab daha önce 7, 14 ve 21 Mart Cuma günleri imza vermek için Kuştepe Polis Merkezi’ne gitmişti. Zarrab’ın bugün yine aynı karakola giderek imza vermeye gitmesi bekleniyor.