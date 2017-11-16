Reza Zarrab ve avukatları, jüriden önceki son kritik duruşmaya katılmadı

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab 27 Kasım’daki başlayacak jürili duruşma öncesi bugünkü son ara duruşmaya katılmadı.

Hürriyet New York Temsilcisi Razi Canikligil'in aktarımında göre, davada, 17 - 25 Aralık soruşturmasında geçen tapeler dışında 2015 yaz ayından tapeler de var. Ancak bu tapeleri kimin dinlediği, Türkiye tarafından mı ABD tarafından mı gerçekleştiği belli değil. Ayrıca bugünkü duruşmada Hakan Atilla'nın avukatlarının itirazları sonrasında hakim, Türkiye ile 'FETÖ' arasındaki yaşananları mahkemeye anlatması için bilirkişi tayin edilmesine karar verdi.

Zarrab’ın avukatlarının da bulunmadığı duruşmada, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve avukatları hazır bulundu.

Hakim Richard Berman, Atilla’nın son iddianameye yönelik itirazlarını reddederek, iddianamenin geçerli olduğuna hükmetti.

Duruşmaya verilen aranın ardından delillere yönelik itirazlar görüşülecek.

Oturum biterken Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rokko, mahkemenin hakimine "Müvekkilim tek başına mı yargılacak, Zarrab'la mı?" soru yöneltti.

Hakim Berman ise Rokko'nun bu sorusuna "Ben bu tip sorulara cevap veremem. Bunu davanın günlük kayıtlarından takip edip öğrenin" yanıtını verdi.

Hürriyet New York Temsilcisi: 17-25 Aralık tapeleri mahkemede dinlenecek

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Hürriyet New York temsilcisi Canikligil, hakimin 17-25 Aralık tapelerinin mahkemede dinlenmesine karar verdiğini söyledi. Canikligil, 2014'ün yaz ayından sonra da yapılan dinlemelerin mahkemede sunulacağını aktarırken "Tapeleri kaydeden şahıslar da dinlenecek. Bunlar ABD'li mi Türk mü bilgi verilmedi" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına bağlanan Canikligil'in açıklamaları şöyle:

Reza Zarrab bugünkü duruşmaya katılmadı. Atilla'nın avukatları 'Zarrab neden gelmedi' diye hakime soru yöneltti. Hakim ise 'Bu tip soruları bana yöneltemezsiniz, bunu mahkeme kayıtlarından takip edin' cevabını verdi.



Hakan Atilla'nın avukatlarının iddianame ve deliller konusundaki itirazlarını da hakim reddetti. Özellikle tapelerin mahkemede dinletilip dinletilemeyeceği konusunda itiraz vardı. Mahkeme hakimi tapelerin dinletilebileceğine karar verdi.

“Cezaevinde özel bir bölümde tecritte olabilir”

Zarrab'ın önünde iki seçenek var. Suçlamaları kabul etmesi işbirliği yaptığı anlamına gelmez. Savcılıkla bir anlaşma yapıp cezasını belli bir miktar indirebilir.

Ya da tamamen itirafçı olabilir. Bu tip pazarlıklar yürüyor olabilir aralarında. Bu noktada, pazarlık konusunda belki bir otel odasında FBI ile pazarlık bile yapıyor olabilir.



Bir diğer ihtimal cezaevinde ancak özel koruma altında olabilir. Bu bölüme geçen mahkumlar cezaevi kayıtlarında görülmüyor. Görülmemesi serbest kaldığı anlamına gelmiyor. Özel bir bölümde, tecritte, korumada kalıyor. Ben bu ihtimale daha çok inanıyorum.

“İtirafçı olmuşsa yeni iddianame gelir”

Şayet itirafçı olmuşsa bu zaten ilk jürili mahkemede belli olacak. Bir defa mahkemede suçlarını itiraf etmesi, işbirliği yapacağını kendi ağzından açıklaması ve hakiminde bunu kabul etmesi gerekiyor.

İtirafçı olursa yeni bir iddianame ortaya çıkması gerekir. İki hafta önceki oturumda savcı zaten, 'Bu duruşma daha bitmedi, toplam sanığın 9 olduğunu

inanıyorsanız yanılıyorsunuz' demişti. Bu önemli bir ipuçu...

“Mahkeme Türkiye ile FETÖ arasında yaşananlar için bilirkişi istedi”

mahkeme hakimi önemli bir karar daha verdi. FETÖ ile Türkiye'deki hükümet arasında ne oluyor, farklılar nedir diyerek bilirkişi belirlenmesini istedi.

İki taraf bir araya gelerek bilirkişinin kim ya da kimler olacağına karar verecek. 'Bu konunun aydınlanması için iyi olur' dedi hakim. Duruşma sonrası savcılık ve Atilla'nın avukatları bir araya geldi ve bilirkişi için görüştüler. Ancak bu bilirkişi ya da kişiler kim ya da kimler olacak halen belli değil.

“Tapeleri kaydeden şahıslar da dinlenecek”



Tapeler mahkemede dinlenecek. Son iddianamede 2013'den, 17-25 Aralık'tan tapeleri var. Savcılık şahitleri arasında da bu tapeleri kaydeden şahıslar da var. Bu isimler de dinlenecek. Bu şahıslar Türk mu ABD'li mi belli değil.

2015 yazından da tapeler var... FBI mı dinledi?

Burada dikkatten kaçan bir durum da var. Deliller arasında 2015 yaz ayından da tapeler var. Bu tapeleri kim kaydetti, kim dinledi belli değil. ABD mi FETÖ'cüler mi?



FBI dinlemiş olabilir. Mahkemenin ilk oturumlarında savcılık bir ifade kullanmıştı. Zarrab'ın avukatları ilk duruşmalarda 17-25 Aralık için 'Gülen komplosu' demişti fakat buna karşılık savcılık, '17-25 Aralık dinlemeleri FBI'ın elindeki bilgilerle uyuşuyor' cevabını vermişti. Demek ki FBI'ın başka bir soruşturması var. Bu dinlemeler yasadışı mı yasal izin var mı bilemiyorum...

Zarrab için ABD'ye iki kez nota verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sarraf hakkında ABD'ye 1 değil, 2 nota verildiğini açıkladı. Çavuşoğlu, 3-4 gün önce ilk notanın verildiğini 'ABD'den herhangi bir ses çıkmayınca' tekrar nota verildiğini aktardı. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok’ diye genel bir cevap verilmiş."

Zarrab, 19 Mart 2016'da ABD'deki Miami Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 21 Mart 2016'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.