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Reza Zarrab, şikâyeti üzerine açılan davaya yine katılmadı, hâkim 'her duruşmada hastalanıyor' diye isyan etti

Sanık Ahmet Aydın'ın 4 yıla kadar hapsi isteniyor

04 Aralık 2014 17:38

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmaların kilit ismi, işadamı Reza Zarrab'ı telefonla arayarak tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Ahmet Aydın talimatla verdiği ifadesinde, Zarrab'ı aradığını ancak tehdit ve hakaret etmediğini belirtti. Şikayetçi Reza Zarrab sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Buna tepki gösteren hakim son duruşmada Reza Zarrab'ın avukatına "Müvekkilinizi neden hazır edemediniz?" diye seslendi. Avukatın "rahatsız" şeklindeki yanıtı üzerine hakim bu kez "Geçen celse de aynı şeyi söylemiştiniz" dedi. Reza Zarrab'ın bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

 

Sanık da şikayetçi de duruşmaya katılmadı

 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 82. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Aydın ve şikayetçi Reza Zarrab katılmadı. Reza Zarrab'ı duruşmada avukatı Ayten Hiçyılmaz temsil etti.

Hakim Aytekin Özanlı, "Müvekkilinizi neden hazır edemediniz?" diye sordu. Avukat Hiçyılmaz ise müvekkili Zarrab'ın rahatsız olduğunu bu nedenle duruşmaya katılamadığını söyledi. Bunun üzerine Hakim Özanlı, "Geçen celse de aynı şeyi söylemiştiniz" dedi. Avukat Hiçyılmaz, bir sonraki celsede müvekkili Zarrab'ı hazır edeceğini ifade etti.

 

‘Aradım ama hakaret ve tehdit etmedim’

 

Hakim Özanlı, sanık Ahmet Aydın'ın Doğu Beyazıt Mahkemesi'nde talimatla ifade verdiğini söyledi. Sanık Aydın 2 sayfalık ifadesinde Zarrab'ı aradığını ancak tehdit ve hakaret etmediğini belirtti. Suçlamaları redden sanık Aydın, beraatini istedi.

Söz alan Hiçyılmaz, "Müvekkilim rahatsızdır, önümüzdeki celse hazır edeceğiz. Ayrıca davaya katılamamıza karar verilsin. Ayrıca sanığın başkasının yönlendirmesiyle müvekkilim Zarrab'ı aradığını düşünüyoruz. Bu nedenle 6572 sayılı yasa yürürlüğe girip Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulduğundan yeni düzenleme nazara alınarak TİB'e yeniden müzekkere yazılsın. Sanığı arayan ve arananlara ait kimlik bilgileri celp edilsin. HTS raporları istensin" diye konuştu.

 

Reza Zarrab bir sonraki celsede dinlenecek

 

Suçtan zarar görme ihtimaline binaen Reza Zarrab'ın katılan olarak davaya kabulüne karar veren mahkeme, sanığa ait 0 541... no'lu telefonun kime ait olduğu ve şikayetçiye ait telefon numarasını hangi  tarihlerde aradığı hususlarının TİB'e sorulmasına karar verdi. Avukat Hiçyılmaz'a müvekkili Zarrab'ı bir sonraki celsede hazır etmek üzere süre verilmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri  bir tarihe erteledi.

 

İddianamede sanığın 4 yıla kadar hapsi isteniyor

 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Aydın'ın, 2013'te müşteki Reza Zarrab'ı telefonla arayarak ' Ben Ağrılı Ahmet. Neredesin adresini söyle oturduğun yeri biliyorum. Yarın gelip seni öldürüp mezara gömeceğim" diyerek tehdit ettiği iddia ediliyor. İddianamede şüpheli Ahmet Aydın'ın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 3 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

 

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