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Dünya

Reza Zarrab 'serbest bırakıldı' iddiası

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 11 Eylül (DHA) - ABD'de tutuklu bulunan ve yargılaması devam eden İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın 'serbest bırakıldığı' dedikodusu kısa sürede gündeme oturdu

11 Eylül 2017 04:02

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 11 Eylül (DHA) - ABD\'de tutuklu bulunan ve yargılaması devam eden İran asıllı işadamı Reza Zarrab\'ın \'serbest bırakıldığı\' dedikodusu kısa sürede gündeme oturdu. Ancak New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri, olayın teknik bir yanlışlıktan kaynakladığını ve Zarrab\'ın halen hapiste olduğunu belirtti.

ABD\'nin İran\'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016\'da tatil için gittiği Miami\'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında 50 milyon dolar, 75 yıl da hapis cezası istenen İran asıllı işadamı Reza Zarrab\'ın \'serbest bırakıldığı\' dedikodusu gündeme oturdu. DHA\'nın ulaştığı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri, Zarrab\'ın halen hapiste olduğunu, Pazartesi günü de Türkiye saati ile 19.00\'da yargıç karşısına çıkarılacağını söyledi. Başsavcılık yetkilileri, Zarrab\'ın serbest bırakıldığı söylentilerine yol açan Federal Hapishaneler Bürosu\'na ait sitede \'serbest bırakıldı\' olarak görünmesinin teknik bir yanlışlıktan kaynaklandığını belirtti.

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