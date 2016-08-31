T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Reza Zarrab reddi hâkim istedi

ABD'de yargılanan Zarrab'ın avukatlar hâkimin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürdü, 15 Temmuz'u gündeme getirdi

31 Ağustos 2016 09:37

ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, gelecek hafta gerçekleşmesi planlanan duruşması öncesinde reddi hâkim talebinde bulundu. Gerekçe ise hâkim Richard Berman'ın 2014'te Türkiye'de yaptığı konuşmayla tarafsızlığını yitirmiş olduğu iddiası. Zarrab'ın avukatlarının dilekçesinde ayrıca hâkim Richard Berman'ın 2014'te Türkiye'de katıldığı toplantının organizatörleri arasında bulunan bazı avukatların şu anda 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında gözaltına alındığı da hatırlatıldı.

Reza Zarrab'ın reddi hâkim talebi dilekçesinde iki yıl önce İstanbul'a gelen Richard Berman'ın, 17-25 Aralık soruşturmalarının başlamasının ardından savcıların görevden alınmasını eleştirdiği ve 'Oyunun ortasında kuralları değiştiremezsiniz' dediği ifade ediliyor.

Dilekçede ayrıca Berman'ın "Türkiye'de hukukun üstünlüğü saldırı altında" dediği de belirtiliyor.

İran'a uygulanan yaptırımların etrafından dolaşmakla suçlanan Reza Zarrab'ın avukatları, reddi hâkim dilekçesinde Berman'ın bu sözleriyle tarafsızlığını yitirdiğini savundu.

17 - 25 Aralık soruşturmaları kapsamında Türkiye'de gözaltına alınan Reza Zarrab, 'hükümet yetkililerine rüşvet vermekle' suçlanmıştı. Daha sonra hakkındaki tüm suçlamalar geri çekilmiş ve Zarrab serbest bırakılmıştı.

Reza Zarrab'ın avukatlarının dilekçesinde ayrıca hâkim Richard Berman'ın 2014'te Türkiye'de katıldığı toplantının organizatörleri arasında bulunan bazı avukatların şu anda 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında gözaltına alındığı da hatırlatılıyor.

Reza Zarrab daha önce 50 milyon dolarlık bir kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma talebi iletmiş, ancak Berman bu talebi reddetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDReza ZarrabGerekçeBermanTürkiyeRichard BermanZarrabAralıkTemmuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24