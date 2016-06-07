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Zarrab'ın avukatı mahkemeden ek süre istedi

Avukat Brafman, New York Güney Bölge Başsavcısı Bharara ile anlaştı

07 Haziran 2016 16:50

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara ile anlaşarak, mahkemeden ek süre istedi.

New York Güney Bölgesi Mahkemesi’ndeki davaya bakan yargıç Richard Berman, 2 Haziran’da görülen kefalet duruşmasında savcılık ve savunma avukatlarından, 7 Haziran’a kadar kendisine jürili duruşma için tarih önerilerini vermelerini istemiş, 16 Haziran’daki duruşmada jürili duruşma tarihlerinin kesinleştirileceğini duyurmuştu. Ancak Zarrab’ın avukatı Brafman, dün mahkemeye sunduğu dilekçede, başsavcılık ile konuşarak, duruşma tarihlerinin belirlenmesi için acele etmeme konusunda ortak karara vardıklarını söyledi.

 

'Hızlı duruşma' hakkı

 

Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'in haberine göre dilekçede “Böylece, savunma makamı yoğun miktardaki yeni belgeler üzerindeki incelemelerini ve ne kadarının tercümeye ihtiyacı olduğu konusunu daha rahat ele alabilir” ifadesine yer verildi.

Yargıyı geciktirme gibi bir amaçları olmadığını belirten Brafman, ‘Hızlı Duruşma’ hakkı önerilen Zarrab’ın avukatlarına iyi hazırlanmaları için gerekli sürenin verilmesini istediğini kaydetti.

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