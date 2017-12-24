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Reza Zarrab, Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davalardan vazgeçti

Davalardan feragat edilmesinin henüz UYAP sistemine yansımadığı öğrenildi

24 Aralık 2017 13:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’deki konuşmasında "ABD, Hakan Atilla'ya karşı" davasında tanık olmayı kabul ederek ifade veren Türk ve İran vatandaşı Reza Zarrab'ın kendisine yönelik açtığı davalardan vageçtiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kaydırılan Numan Kurtulmuş'un da aralarında bulunduğu 4 bakanla ilgili yolsuzluk iddialsrının çıktığı günlerde Kılıçdaroğlu konuşmalarında, “Zarrab'ın bakanları ele geçirdiği, rüşvetçi olduğu” yönünde ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, konuşmalarında sık sık Zarrab'ın en çok kendisi hakkında dava açtığını dile getiriyordu.

Edinilen bilgiye göre Zarrab, Kılıçdaroğlu hakkında toplam 6 tane manevi tazminat davası açtı. Bunlardan beşi Kılıçdaroğlu lehine, biri ise aleyhinde sonuçlanırken, davaların tümü Yargıtay aşamasında bulunuyor.

Zarrab'ın avukatının Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’i arayarak davalardan feragat ettiklerini, bununla ilgili kendilerini bilgilendirmek istediğini söylediği aktarıldı. Davalardan feragat edileceği sözlü olarak bildirilirken, UYAP sistemine henüz yansımadığı öğrenildi.

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