Reza Zarrab için yakalama talebi yenilendi

İstanbul Beykoz'un Kanlıca semtindeki tarihi yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada Reza Zarrab’ın yakalanma emrinin yerine getirilmesi talebini yineledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Zarrab'ın İstanbul Beykoz'un Kanlıca semtindeki tarihi yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava devam ediyor.

Geçen ay davanın 18. duruşması görüldü ve mahkeme, 3 yıla kadar hapsi istenen Reza Zarrab’ın yakalanma emrinin yerine getirilmesi talebini yineledi.

Reza Zarrab, Kanlıca sahilinde üç yapıdan oluşan Mehmet Arif Bey yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirmişti. Zarrab, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmıştı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle Reza Zarrab ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP’li eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Zarrab'dan tarihi yalılardaki çalışmada kanuna aykırı tadilat yapıldığı gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu.

İddianamede şüpheliler Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na” aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis isteniyordu. Gökdemir 1 yıl 8 ay hapis cezasına ve 80 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Ebru Gündeş hakkında ise beraat kararı verilmiş ve karar istinaf mahkemesince onanmıştı. Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Zarrab'ın ifadesi alınamamıştı ve mahkeme 2018 yılında Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.