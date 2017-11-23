Reza Zarrab için kulislerde neler konuşuluyor? ABD’ye gidişinde Metin Topuz’un rolü mü var?

ABD'de Reza Zarrab davasını yakından takip eden New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut’un Reza Zarrab’ın savcılıkla iş birliği yapmış olma ihtimalinin kesinleştiği ve duruşmada olmayacağına ilişkin açıklaması gündeme damgasını vururken siyasi kulislerde dikkat çeken bilgiler dolaşıyor.

Zarrab davası iktidar ve muhalefet kulislerinde yakından izlenirken, Zarrab’ın itirafçı olmasının kesinleşmesi halinde ya çok bir az cezaya çarptırılacağı ya da serbest bırakılabileceği yorumları yapılıyor. Zarrab’ın FBI, Savcılık tarafından itirafının alınmasının serbest kalmasını mümkün kıldığı biçiminde yorumlanıyor.

“Parmak izinden yüzüne kadar her şeyi değişir”

Meclis kulislerinde yorumların ötesine geçmeyen Zarrab davasıyla ilgili İranlı iş adamının bundan sonra nasıl yaşayacağı da konuşuluyor. Zarrab’la ilgili şimdiden parmak izinden, plastik cerrahi ile yüzünün değiştirilmesine hatta yeni kimliğine kadar her şeyin düşünülmüş olabileceği de anlatılıyor.

Kulislerde, Zarrab’ın CIA ajanı olduğunu iddia edenler de var. Zarrab’ın ABD’ye başına bir şey gelmeden çıkabilmek için irtibat görevlisi olarak çalıştığı ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda i 25 Eylül'de gözaltına alınan ve 4 Ekim'de 'casusluk' gerekçesiyle tutuklanan Metin Topuz'la irtibat kurduğu da kulislere düşen iddialar arasında bulunuyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, bir kaç gün önce T24'e açık istihbaratta yayınlanan ve Reza Zarrab’ın itirafları olduğu iddia edilen açıklamalara dikkat çekmişti.

1. Reza Zarrab 248 isim verdi. İçlerinde bakanlar ve iş adamları da var. Emine ve Bilal Erdoğan'a yaptığı bağışları da anlatmış. ABD'ye 17 Aralık tanelerini avukatları verdi. ABD'ye gitmeseydi İran tarafından öldürülecekti! Anlaşmalı gitti.

2. Reza Zarrab "Ambargoyu 2005 yılında delmeye başladık, 2010 yılında Rusya'da bavullarla adamlarım para yakalattı, İran doğalgazı için ödenen parayı aklama ekibindeydim. Türkiye'de İran petrolünü aklayan bir ekip var" dedi.

3. Reza Zarrab: Rusya gümrük servisi yakalanan ekibimi ve paraları Türkiye'ye bildirdi. Bunun üzerine mali polis ve MASAK soruşturma başlattı. Polis takibini öğrenemedim ama MASAK raporundan haberim oldu

4. Reza Zarrab: İran’dan alınan doğalgaz parasını ambargo gereği Türkiye İran’a nakit vermeyecek. Türkiye'de bir bankaya yatıracaktı. Türkiye yaptığı ihracatın parasını buradan kesecekti. Halkbank belirlenen ilk bankaydı.

5. Reza Zarrab: Sonra Aktifbank ile çalışmaya başladık. Bizim sistemi ve Aktifbank'ı ABD tespit etti. Panikleyince AB bakanı E.BAĞIŞ ile görüşerek devreye girmesini talep ettim. Ofisine gidiş nedenim Aktifbank olayını çözmesi içindir.

6. Reza Zarrab: Tapelere yansıyan konuşma bana aittir. Elemanıma 500 bin dolar hazırlattım. Ortaköy AB ofisinde kendisiyle görüştüm. Konuyu çözeceğini söyledi

7. Reza Zarrab: Türkiye'de toplam 5 banka ile yoğun çalıştık.

- Halkbank, Aktifbank, Garanti, Kuveyt Türk, DenizBank

Naylon şirketler ve naylon fatura ile ihracat yapmış gibi gösterdik. Paralar valizlerle nakit olarak irana sokuldu.

8. Reza Zarrab: Seçim öncesi "Beyefendi" 4 milyar dolarlık ihracat talimatı verdi. Bizde altın işine o dönem ağırlık verdik. Tapelere yansıyan olay ve havalimanındaki uçak sorununu "Zafer abi" çözdü!

9. Reza Zarrab: Ben oranın doğalgaz paralarını aklamakla görevliydim petrolle ilgili kısımla ilgili bildiklerimi anlatmak istiyorum. Ambargo nedeniyle satılamayan petrol için aynı formül devreye sokuldu. Petrol işine Seyad Ali Ekber Mir Vekili bakıyordu.

10. Reza Zarrab: Petrol ambargosunu delen Mir Vekili Hakan Fidanın dostudur. Dolmabahçe de Fidan aracılığı ile Beyefendi ile görüştüğünü biliyorum. Aktifbank deşifre olunca araya "Beyefendi" girdi.

11. Reza Zarrab: İran petrolü H.Selcuk Şanlı'nın Umman'da kurduğu şirketlere ait tankerlere umman denizinde konuyor. Dünyaya "umman petrolü" diye satılıyordu. 2 milyon ton petrol 500 milyon dolara satılıyordu.

12. Reza Zarrab: Mir Vekili bana 100 milyon ton varil petrolü 500 milyar dolara sattığını söyledi. Ne kadarı Türkiye'ye verildi net bilemiyorum ama Yunanistan'a 7 milyar dolarlık sattığını ve parayı oradan çıkaracak banka bulamadığını bana demişti.

13. Reza Zarrab: Türkiye'de petrol için Halkbank kullanıldı ama bizim doğalgaz için olan hesapla onların petrol hesabı ayrıydı. İran’ın günlük petrol üretimi 3.5 milyon ton varildir. Türkiye'de ki alıcı firmaları bilmiyorum.