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Reza Zarrab hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Zarrab’ın başvurusunu kabul eden mahkeme, Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yaptığı başvuruyu reddetti

16 Mayıs 2014 20:43

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 20 Aralık 2013'te tutuklanan ve 28 Şubat 2014’de atılı suçun lehine değişme ihtimali, delillerin toplanmış, sabit ikametgah sahibi olması, kaçma ve delilleri karartma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilen iş adamı Reza Zarrab hakkında yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. 

Zarrab’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuruyu Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta’ya değerlendiren Ekrem Aydıner, “Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi” başlığı ile düzenlenen Ceza Muhakemesi Kanunu(CMK) 103’üncü maddesini gerekçe gösterdi. Zarrab’ın her Cuma karakola giderek imza atmasına ilişkin adli kontrol tedbiri ise devam ediyor.  İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yaptığı başvuru ise reddedildi.

 

Madde 103 ne diyor?

 

Madde 103. - (1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını sulh ceza hâkiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama kararı verilmiş şüpheli ve müdafii de aynı istemde bulunabilirler. (...)

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re'sen serbest bırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinde şüpheli serbest kalır.

 

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