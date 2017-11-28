Reza Zarrab davasında jüri adaylarına 'Bunları tanıyor musunuz' denilerek isim listesi verildi; işte o liste

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 20 ayı aşkın süredir ABD'de tutuklu bulunan İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab ile eski Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri seçimi bugün (27 Kasım 2017) yapıldı. Zarrab, duruşmada dağıtılan "potansiyel tanıklar" listesinde yer aldı.

Hâkim Richard Berman da, jüri seçimi sırasında davada yargılanacak tek sanığın “Mehmet Hakan Atilla olduğunu” belirtti. Berman, konuyla ilgili olarak, “Bu dava, ‘ABD, Mehmet Hakan Atilla’ya karşı’ olarak isimlendirilmiştir. Sanık Bay Atilla, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşıdır ve bu duruşmadaki tek sanıktır. Duymuş olabileceğiniz gibi, Bay Atilla’yla aynı ya da benzer suçlamalar yöneltilen başka kişiler de vardır, ancak bu davada sizin önünüzde yargılanmayacaklardır” ifadesini kullandı. Berman şunları söyledi:

“Bu davada, duruşma süresince isimleri geçebilecek olası tanıkların isimlerini okuyacağım ve 10 sayfalık listeyi dağıtacağım. Nerede çalıştıklarını, ülkelerini ya da hangi ülkede ikamet ettiklerini belirteceğim. Bir ismi dile getirmiş olmam, bu davanın iki tarafına da o kişiyi tanık olarak çağırmaları konusunda herhangi bir sorumluluk yüklemez. Gerçekte, bu kişilerin bazıları ifade vermeyebilir ve isimleri geçmeyebilir. Yine de sizlere bu kişi ya da kurumların herhangi birini tanıyıp tanımadığınızı, herhangi bir anlaşmanızın olup olmadığını ya da tanıyan başka kişilerle temas edip etmediğinizi soracağım.”

İsim listesi açıklandı

Duruşmada ortaya çıkan bir başka önemli gelişme ise, jüri olmak için aday olanlara mahkeme tarafından verilen uzun listeye ilişkin. Jüride yer alacak olan 12 Amerikan vatandaşı için yaklaşık 100 kişilik bir jüri havuzundan seçim yapıldı.

Seçim yapılırken de Hâkim Berman tüm jüri adaylarına bir liste vererek, listedeki, kişi kurum ve mekanlarla herhangi bir ilişkisi ya da bunlara karşı pozitif ya da negatif duygusu olanların bildirmesini istedi.

Zeynep Gürcanlı’nın Sözcü’de yer alan haberine göre, hâkim Berman listeyi “Burada ismi bulunanların tümünün davanın tarafı olduğunu ve yargılanacaklarını düşünmeyin” uyarısıyla verdi.

Listede, başta AKP hükümetlerinin eski ve yeni bakanlarının yanı sıra, İranlı işadamları, Reza Zarrab'ın daha önce mahkemeye “hayırseverliğini kanıtlamak” için verdiği bağış listesinde bulunan dernek ve vakıflar ile Türk ve uluslararası çok sayıda banka yer alıyor.

Listede İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Frank Ricciardone, Halkbank eski genel müdürü ve ABD'deki davada sanık durumundaki Süleyman Aslan’ın eşi Funda Aslan gibi isimler de var. Listede ayrıca Fethullah Gülen de “Türkiye'deki Gülenci hareketin lideri” olarak yer alıyor.

Yine listede Zarrab ile Atilla'nın Türk ve Amerikalı avukatlarının da isimleri yer alıyor, Çinli, İranlı ve Dubaili işadamları da mevcut. Listeye “Trump” ismi de İstanbul'daki Trump Towers ile girmiş durumda.

Listede öne çıkan isimler ise şöyle

AKP Hükümetlerinde bakanlık yapmış isimler;

Recep Tayyip Erdoğan

Berat Albayrak

Efkan Ala (Başbakan eski danışmanı olarak geçiyor)

Egemen Bağış

Muammer Güler

Ali Babacan

Yabancı devlet adamları

Mahmut Ahmedinejad (İran eski cumhurbaşkanı)

Frank Ricciardone (ABD'nin Ankara eski Büyükelçisi)

Aralarında Zekeriya Öz, Celal Kara,Yakup Saygılı'nın da olduğu FETÖ üyeliği yüzünden meslekten ihraç edilen kimisi firari, kimisi Türkiye'de hapiste olan yargı ve polis mensupları

Bankalar

Listede Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeden banka bulunuyor.

Alman, Amerikan, Arap, İran bankalarının isimleri göze çarpıyor.

Listedeki Türk bankaları ise şöyle sıralanıyor:

Aktifbank

Türkiye Halk Bankası

Türkiye Ziraat Bankası

Listede mekanlar da var:

Conrad Hotel İstanbul

Dubai, BAE

İran İslam Cumhuriyeti

İstanbul Kapalı Çarşı

Türkiye Cumhuriyeti

Trump Towers İstanbul

Avukat Aslı Kazan da Twitter hesabından aday jürilere verilen isim listesinin tamamını paylaştı. İşte o liste: