Reza Zarrab davasında Bharara'nın talebine ret

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab’ın davasında savcı Preet Bharara'nın Zarrab’ı savunan hukuk bürosunun savunmasına itirazı reddedildi.

Reza Zarrab, New York'ta devam eden duruşmasında suçsuz olduğunu ifade ederken, duruşma ağustos ayına ertelendi.

CNN Türk'ün aktardığı habere göre, Reza Zarrab'ın New York'ta devam eden davasında bugün savcı Preet Bharara'nın talebi görüşüldü.

Bharara'nın Kirkland and Ellis hukuk firmasının Zarrab'ın savunmasına yaptığı itiraz reddedildi.

Duruşmada suçsuz olduğunu beyan eden Zarrab'ın avukatlarından Ben Brafman da hakimin kararından memnun olduklarını açıkladı.

Duruşma Ağustos ayına ertelendi.