Reza Zarrab davası 1 hafta ertelendi

İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri seçimi 27-28 Kasım olarak belirlendi. Jüri seçimi 27'sinde tamamlanamazsa, prosedür 28'indeki oturumda tamamlanacak. Ve hemen ardından davanın esastan görüleceği jürili yargılamaya başlanacak.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada bugün yapılması planlanan jüri seçimi 27 Kasım'a ertelendi.

Karar savcıların ve avukatların katıldığı gizli oturumda alındı. Oturuma Sarraf katılmazken, Atilla ise geldi. 2 saat süren oturumun ardından duruşma salonuna basın mensupları alındı.

Jüri seçiminin yapılacağı duruşmanın 27 Kasım'a, davanın esastan görüleceği jürili duruşmanın ise 4 Aralık'a ertelendiği açıklandı.

Ertelemenin nedenine ilişkin bir bilgi verilmedi. Ancak delillerle ilgili itirazların görüşüleceği son oturumun yarın yapılacağı belirtildi. Öte yandan Atilla’nın savunma ekibine yeni bir avukatın daha ilave edildiği, Todd Harrison isimli avukatın salı günü gerçekleştirilecek olan son hazırlık oturumuna katılacağı bildirildi.

Aynı dava kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan da yargılanacak.

Atilla'nın avukatından açıklama

Atilla'nın avukatı Victor Rokko jürili duruşmanın iki hafta içinde başlayacağını söyledi.

ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile karşı karşıya olan sanıklar hakkında 90'ar yıl hapis cezası isteniyor.

ABD medyası, geçtiğimiz günlerde New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın savcılıkla işbirliğine başladığını öne sürmüştü.