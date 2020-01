Reza Zarrab, cezaevinden şirketlerine yönetici atıyor

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Reza Zarrab cezaevinden şirketlerini yönetmeye devam ediyor. Zarrab, Royal Mobilya’ya yönetici atamaları yaptı.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit isimlerinden Reza Zarrab (Rıza Sarraf) halen cezaevinde ancak şirketleri ile ilgili kararlarında imzası var. Reza Zarrab’ın Royal Holding, Royal Denizcilik gibi şirketlerinin yanı sıra Royal Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de bulunuyor. Bu şirketin tek ortağı Reza Zarrab. Ticaret Sicil Gazetesi’nin 16 Ocak 2014 tarihli sayısında Royal Mobilya ile ilgili bir karar dikkat çekti. Kararla Zarrab’ın imzasıyla şirkete atamalar yapıldı.

30 Haziran'a kadar

Sicil Gazetesi’ndeki “Yönetim Kurulu Başkanı Reza Zarrab” imzasıyla yer alan kararda, 8 Ocak’ta toplanan yönetim kuruluna atıfta bulunularak, “Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır” denildi. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, kararla, 30 Haziran 2014 tarihine kadar Fabrika Müdürlüğü’ne Barış Yaşar Kanat, Muhasebe Müdürlüğü’ne Mehmet Çalık getirildi. Kararda şirketin temsili için Kanat ve Çalık’a verilen yetkiler tek tek sıralandı. Buna göre şirketin bankalar nezdindeki işlemlerde işlem başına 15 bin liraya kadar sınırlı olmak üzere Barış Yaşar Kanat ve Mehmet Çalık yetkili hale getirildi.

Hükümlü olmadıkça imza yetkisi var!

Avukatlar konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede şirket yöneticilerinin hükümlü olmadıkları durumda savcılığın izniyle belge imzalayabileceğini belirtti. Avukatlar şayet Sarraf hüküm giymiş olsaydı yetkilerinin elinden alınmış olacağını vurguladı.

Altın şirketi de var döviz şirketi de

ROYAL Holding bünyesinde Zarrab’ın, Foulad Kaveh, Royal Denizcilik, Safir Altın, Aln Nafees Exchange, Are Havacılık, Royal Binicilik, Royal Mobilya, Al Salam Ewchange Center

şirketleri var.

2012'de kurulmuştu

ROYAL Mobilya 2 Kasım 2012’de kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Reza Zarrab. Zarrab dışında ortaklıkta başka bir isim yer almıyor. 1 milyon lira ile kurulan şirket, 28 Şubat 2013’te sermayesini 8 milyon liraya çıkardı. Şirket ana sözleşmesinde faaliyet konuları, “her türlü inşaat taahhüt işleri, kamu ihalelerine iştirak, inşaat makine alet edevat araçlarının ve inşaat malzemelerinin imalatını, toptan ve perakende alımını, satımını ithalatını ve ihracatını yapmak, mobilya ve dekorasyon malzemeleri ahşap metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve her türlü mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa, sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı yapmak” olarak sıralanıyor.