Reza Zarrab bugün hakim karşısına çıkacak

ABD'de tutuklanan İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab'ın yarın Türkiye saatiyle 17:00'de Manhattan'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

New York Savcısı Preet Bharara, Twitter hesabında paylaştığı mesajda "Davalı Reza Zerrab yarın sabah 10'da (New york saatiyle) Manhattan Federal Mahkemesi'nde yargıç Richard Berman'ın karşısına çıkacak" dedi.

Defendant Reza Zarrab will appear in Manhattan Federal Court tomorrow at 10 am before J. Richard Berman