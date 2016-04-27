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Dünya

Reza Zarrab bugün hakim karşısına çıkacak

ABD'de tutuklanan Zarrab, 17.00'da hakim karşısında olacak

27 Nisan 2016 02:57

ABD'de tutuklanan İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab'ın yarın Türkiye saatiyle 17:00'de Manhattan'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

New York Savcısı Preet Bharara, Twitter hesabında paylaştığı mesajda "Davalı Reza Zerrab yarın sabah 10'da (New york saatiyle) Manhattan Federal Mahkemesi'nde yargıç Richard Berman'ın karşısına çıkacak" dedi.

 

İran'a yönelik uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlayan Bharara, ABD'de adını diplomatları, siyasileri ve 2008 küresel krizinin ardından 100'e yakın bankacıyı soruşturarak duyurmuş bir isim.

48 yaşındaki Hindistan asıllı Bharara, 2009'da New York savcısı olduktan sonra 25 farklı ülkeye gönderdiği güvenlik güçleriyle silah ve uyuşturucu ticaretiyle suçlanan kişileri New York'a getirtmiş ve hakim karşısına çıkartmıştı.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD yargısının suç örgütlerine karşı daha proaktif bir tutum izlemesi gerektiğini savunan Bharara, Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerin gerilmesine de yol açmıştı.

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