Reza Zarrab bugün hakim karşısına çıkacak

ABD'de tutuklanan İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab'ın yarın Türkiye saatiyle 17:00'de Manhattan'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

New York Savcısı Preet Bharara, Twitter hesabında paylaştığı mesajda "Davalı Reza Zerrab yarın sabah 10'da (New york saatiyle) Manhattan Federal Mahkemesi'nde yargıç Richard Berman'ın karşısına çıkacak" dedi.

Defendant Reza Zarrab will appear in Manhattan Federal Court tomorrow at 10 am before J. Richard Berman — US Attorney Bharara (@PreetBharara) 26 Nisan 2016

İran'a yönelik uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlayan Bharara, ABD'de adını diplomatları, siyasileri ve 2008 küresel krizinin ardından 100'e yakın bankacıyı soruşturarak duyurmuş bir isim.

48 yaşındaki Hindistan asıllı Bharara, 2009'da New York savcısı olduktan sonra 25 farklı ülkeye gönderdiği güvenlik güçleriyle silah ve uyuşturucu ticaretiyle suçlanan kişileri New York'a getirtmiş ve hakim karşısına çıkartmıştı.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD yargısının suç örgütlerine karşı daha proaktif bir tutum izlemesi gerektiğini savunan Bharara, Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerin gerilmesine de yol açmıştı.