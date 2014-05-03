Reza Zarrab boğaz manzaralı iki köşk satın aldı

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab, İstanbul Boğazı'ndan iki yeni köşk satın aldı.

Zarrab, 17 Aralık operasyonunda Kanlıca'daki yalısında sabaha karşı gözaltına alınıp tutuklanmış ve 28 Şubat'a kadar hapis yatmıştı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre Reza Zarrab bu olaydan sonra o yalıda yaşamak istemedi. Yalıyı satmadı ama 25 milyon dolara Kandilli sırtlarında Boğaz manzaralı 2 köşk aldı. 4 dönümlük arazi içindeki köşklerde toplam bin metrekare. Kale gibi duvarlarla çevrili köşklerde şu sıralarda tadilat sürüyor. Rıza Sarraf'ın adamları köşlerin çevresinde kuş uçurtmuyor. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab yaz sonu köşklerine taşınacak.



