"Reza Zarrab ABD'ye siyasi sığınma talebinde bulunacak, gözden kaybolacak"

HaberTürk yazarı Serdar Turgut, ABD'nin İran'a yönelik iddiasını deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ardından tanık olmayı kabul ederek itiraflarda bulunan Türk-İran iş adamı Reza Zarrab'ın ABD'ye siyasi sığınma talebinde bulunacağını ileri sürdü. Turgut, "Beklendiği gibi kabul edilirse tanık koruma programına dahil edilip Amerika içinde gözden kaybolacak" ifadesini kullandı.

Serdar Turgut'un, "Aralık ayında Air-Condition" başlığıyla (5 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

- Hayatta her şey aklıma gelirdi de bir aralık gününde New York’ta ısınmak için sokağa çıkacağım aklıma gelmezdi. Reza Zarrab’ın tanık olduğu Hakan Atilla davasının ikinci haftasının ilk gününde bu da başıma geldi.

- Mahkeme salonunun camları yandaki hapishane binasının camları gibi kalın gözüküyor. Dolayısıyla bu soğuğun sadece camlardan gelmesi imkânı da yoktu. Sonra anladım ki jürinin dava boyunca uyanık kalabilmesi için salonun soğutucu sistemini de açmışlar.

- Malum geçen hafta jürilerden bir tanesi dava boyunca sürekli uyuduğundan yargıç Berman tarafından jüriden çıkarılmış yerine yedeği alınmıştı. Gerçi bu jüri, yargıç Berman’ın dediğine göre sorulara cevap verirken boş zamanlarında en fazla yapmayı sevdiği şey olarak uyumayı söyleyip kendisinin bir problem olacağı işaretini de vemişti.

- Salonda yabancı basını, girişin hemen solundaki yani jüriye yakın bölüme oturtuyorlar. Bu bölüm uykuyu önlemek için özellikle soğutuluyor olmalı. Ama benim gibi insanlar da soğukta daha fazla uyku isteyebilir. Bu durumun bende ayrı bir problem çıkarmaması için kahve tüketimini hayli artırmış durumdayım.

- Bu kadar soğukta jüri uyumasa bile aralarından mutlaka hastalananlar olacaktır. Nitekim bir jüri dün toplantıya neredeyse bir saat geç gelerek böyle bir şeyin işaretini verdi bile.

- Gecikme olunca hâkim Berman konferans için avukatlar ve savcılığı odasına davet etti. 15 dakika kadar baş başa görüştüler. Çıktıklarında avukatlar ve savcılar bir köşeye çekilip aralarında dostça konuştular.

- Savunmanın hafta sonunda bayağı çalıştığı belli oluyordu. Bu da normal çünkü Zarrab’ı sorgulama sırası onlara geliyor. Avukatlardan Cathy Fleming salona herkesten önce geldi. Dosyaları oturdukları bölümün hemen arkasına özenle yerleştirdi. Avukat hanıma arkadan bakınca Fenerbahçe’yi hatırlamamak mümkün değildi. Lacivert ceketinin üzerine sarı saçlar gelince avukat hanım fanatik bir Fenerbahçeliye dönüşmüş gibi oldu. Bence dün esas oyuncular içinde mahkeme salonunun en şık insanı yargıç Berman’dı. Son derece fit bir insan olan yargıç lacivert ceketine çok uyan ve pahalı bir marka olduğu uzaktan bile belli olan kravatıyla sanki davaya gelmiş bir yargıç değil kokteyle gitmiş bir CEO gibi duruyordu.

- Salona Hakan Atilla geldikten sonra geç kalan jüri nedeniyle o da hayli beklemek zorunda kaldı. Zarrab salona jüriden hemen önce geldi. Bekleme sırasında bu arada sorgulama sırası kendilerine gelmek üzere olduğundan saldırı bıçaklarını bilemekte olan avukat Victor Rocco ve Cathy Fleming ile konuştu, şakalaştı.

- Bekleme nedeniyle iyi bir fırça çekeceğini sandığım yargıç Berman da büyük sabırla bekledi. Salonda dolaşıp mahkeme salonu görevlileriyle dostça sohbet etti.

- Tanık Zarrab’ın savcılık sorgulamasını savcı Sid Kamaraju yapıyor. Dava boyunca o da Zarrab gibi sürekli su yudumluyor. Ama savcı bunu kendi cüssesine uygun büyüklükteki bir şişeden yapıyor. Zarrab ise karton bir bardaktan içiyor ve bitince de doldurulmasını istiyor.

- Dava başladıktan sonra gerçekten jüriye uyku verecek sıkıcılıkta geçti.

- Yapılmakta olan hayali tarım ürünleri ihracatının görünümde kurallara uygun yapılması için eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile yapılan telefon görüşmeleri ve WhatsApp yazışmalarının tapeleri okundu.

- Bu bölümde bir süre hiç Hakan Atilla’nın adı geçmedi. Bunun tuhaflığını savcı da hissetmiş olmalıydı ki bir ara Süleyman Aslan’ın bankadaki bu işteki takımında kimler vardı sorusunu sordu. Buna avukat Cathy Fleming itiraz etti. Ancak hâkim Berman itirazı reddedince Zarrab cevap olarak Hakan Atilla’nın da ismini verdi.

- Anlatılanlardan anlaşılıyor ki yapılan işlemler sırasında bir ara sorun yaşanmış. Gönderildiği söylenen tarım ürünlerinin tonajına uygun olmayan büyüklükteki gemiler kayda geçirilmiş. Hakan Atilla da bunun uygun olmadığını söylemiş ve düzeltilmesini istemiş. Bu süreçte Dubai gümrüğünden düzenlenen belgeler de delil olarak gösterildi.

- Zarrab’ın sanık iken avukatı olan Ben Brafman davanın başında salondaydı. İzleyiciler bölümünün ilk sırasında oturuyordu. Onun neden davada olduğu ise anlaşılmadı. Belki de eski müvekkilinin tanıklığının uygun gidip gitmediğine bakmaya gelmiş olabilir. Kısa süre oturup salondan çıktı.

Siyasi sığınma

- Bu arada Zarrab’ın tanık olmak için savcılık ile yapmış olduğu anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Normal olarak yabancılar, haklarında açılan dava bitince veya yedikleri hükmün sonuna gelindiğinde ülke dışına çıkarılıp kendi ülkelerine gönderiliyorlar.

Anlaşılıyor ki Reza Zarrab tutukluyken savcılık ile uzun süre geri gönderilmeyeceğinin garantisi üzerine görüşmüş.

Hukuk çevreleri bu garantinin verilebilmesi için yabancı uyruklu kişiye dava sonunda siyasi sığınma hakkı verilmesi ve ondan sonra tanık koruma sistemine dahil edilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Şu anda yaşananlar gösteriyor ki Reza Zarrab bu dava bittikten sonra bir tanık olarak siyasi sığınma talebinde bulunacak ve beklendiği gibi bu kabul edilirse tanık koruma programına dahil edilip Amerika içinde gözden kaybolacak.