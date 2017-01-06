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Reza Zarrab, ABD'de hâkim karşısına çıktı: Prozac kullanıyorum

Savcı Berman, avukatların durumunun görüşüldüğü celseyle ilgili kararını daha sonra açıklayacağını söyledi

06 Ocak 2017 01:47

Kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD’nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan ve Türkiye’de 17-15 Aralık soruşturmalarının kilit ismi olarak gösterilen Reza Zarrab, bugün New York’ta yargıç karşısına çıktı.

DHA’da yer alan habere göre, Zarrab'ın savunmasını üstlenen bazı avukatların, davada adı geçen ve Zarrab'ın para transferleri için kullandığı bankaların da avukatlığını yapıyor olmasının görüşüldüğü duruşmada Zarrab, yargıç Richard Berman'ın sorularını yanıtladı. Zarrab, Yargıç Berman'ın soruları üzerine, 33 yasında olduğunu ve Türkiye'den lise mezunu olduğunu, Prozac adlı antideprasyon ilacı kullandığını açıkladı.

Zarrab, kendisini savunan avukatların, davada adı geçen bankaların da avukatlığını yapıyor olmalarının farkında olduğunu belirtti ve yola aynı avukatlarla devam etmek istediğini bildirdi.

Savcı Berman, avukatların durumunun görüşüldüğü celseyle ilgili kararını daha sonra açıklayacağını ifade ederek duruşmayı sonlandırdı. 

 

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