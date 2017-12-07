Reza Zarrab, ABD vatandaşı olabilir mi?

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve tanık olmayı kabul ederek, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tek sanık olarak yargılandığı dava'da itiraflarda bulunan Türk-İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın duruşmalar başlamadan önce savcılıkla yapmış olduğu anlaşma metni tartışma konusu oldu.

Zarrab ile savcılık arasındaki anlaşma metnini değerlendiren New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, "Reza Zarrab savcılıkla yaptığı anlaşmaya uymak şartıyla Amerika’da kalabilir. Burada yasal olarak yaşaması için ‘Green Card’ alabilir daha sonra isterse de Amerikan vatandaşı bile olabilir" dedi.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre Akbulut, savcılığın anlaşma metnine koyduğu bir maddeye dikkat çekti. Akbulut,“ Savcılık, anlaşma metnine koyduğu bir maddede Rıza Sarraf’ın isterse ABD’de yaşayabileceğini belirtmiş. Bunun için yardımcı olabileceğini belirtmiş. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı olarak Göçmenlik Dairesine, ‘bizimle birlikte çalışıyor’ diye bir mektup verebileceklerini ifade etmişler. Bu şekilde Zarrab ve ailesi isimleri değişse bile eğer isterlerse ABD’de yaşayabilirler” açıklamasında bulundu.

"Açık açık anlatmasının sebebi bu"

Akbulut, anlaşma metninde dikkat çeken diğer maddeleri de şöyle anlattı:

“Bu anlaşmaya göre kesin bir şey yok. Özellikle tanıklığı sırasında savcılık Sarraf’ın dürüst davrandığına kanaat getirmek istiyor. Anlaşmaya göre Sarraf’ın doğruları anlatmaması durumunda veya savcılığın bu yönde bir kaygısı olursa anlaşma derhal iptal edilebiliyor. Sarraf, yalan söyler ve savcılığı yanıltırsa anlaşma geçersiz olur ve 130 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu anlaşma savcılık tarafın her aşamada bozulabilir. Bir çok şeyi tanık sandalyesinde açık açık anlatmasının nedeni bu. Savcılıkla yaptığı anlaşmaya tam olarak uymak istiyor.“

"Para ve mülklerine tedbir"

Zarrab'ın hapis cezası dışında milyonlarca dolar tutarında para cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Akbulut, “Anlaşmaya göre Sarraf bu para cezalarını da minimum bedellere ödeyebilecek. Ayrıca kanun dışı kazanılmış gelirlerden elde edilen para ve mülklerine ABD tedbir koyuyor. Bunları Sarraf’ın geri ödeyeceği belirtiliyor. Sarraf bu paraları ABD’yi zarara soktuğu için buraya ödeyecek. Ancak, tarafların yaptıkları anlaşmaya göre, Sarraf’a kesilebilecek para cezalarının da yasa dışı kazandığı paradan ödeyemeyeceği belirtilmiş“ diye konuştu.