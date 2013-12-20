'Reza Sarraf’ın Türk vatandaşlığı işlemini kim yürüttü, kimler referans oldu?'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a, "Rıza Sarraf'ın Türk vatandaşlığı işlemini kim yürüttü, kimler referans oldu, vatandaşlığı tam olarak ne zaman aldı? ABD Kongresi'nden 47 milletvekilinin Halkbank mektubu hakkında ne yaptınız?" diye sordu.

Oran İçişleri Bakanı Güler ve Başbakan Yardımcısı Babacan'a iki ayrı soru önergesi yöneltti. Güler’e yöneltilen sorular şöyle:

- Esas adı Reza Zarrab olan ve sonradan Türk vatandaşlığına geçen Rıza Sarraf'ın vatandaşlık işlemleri ne zaman tamamlanmıştır? Hangi Nüfus Müdürlüğü'ne kaydı yapılmış, nüfus cüzdanı kendisine ne zaman teslim edilmiştir?

- Rıza Sarraf Türk vatandaşlığına geçmek için hangi tarihte hangi makama başvurmuştur, bu başvurunun evrak kayıt tarih ve sayısı kaçtır?

- Rıza Sarraf için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun hangi maddeleri işletilmiştir?

- Rıza Sarraf'ın vatandaşlık işlemleri için kendisine referans olan kamu görevlisi var mıdır, varsa bu kişi kimdir? Dosya kaydına göre vatandaşlığa geçiş işlemine onay veren sıralı kamu görevlilerinin isim ve görevleri nedir?

ABD Kongresi'nin Halkbank mektubu

Umut Oran, Başbakan Babacan'a ise yine Sarraf ve Halkbank merkezli şu soruları yöneltti:

- ABD Kongresi'nde bulunan 47 milletvekilinin Nisan ayında ABD Dışişleri Bakanı'na Halkbank'ta usulsüzlük yapıldığı yönünde bir mektup yazdığı kamuoyuna yansımıştır. Uluslararası muhataplarınız bu iddiaları tarafınıza iletmiş midir, bu kapsamda yapmış olduğunuz adli veya idari girişimler nelerdir, bunların sonucu ne olmuştur?

- ABD Hazine Müsteşarlığı'nın Halkbank ve Rıza Sarraf ile ilgili olarak size ve bağlı birimlerinize başvurusu var mıdır, sonucu ne olmuş, hangi işlemler yapılmıştır?

Halkbank'a İran talimatınız var mı?

- 2010 yılında başlayan uluslararası yaptırımlar ve 2012 yılında uluslararası para transfer sistemi olan Swift'in İran'a yönelik ödemeleri engellemesi gibi gerekçelerle Hükümetiniz Halkbank'a bir hesap açma, bu hesapta toplanan paralarla altın alma ve bu altınla İran'a yönelik ödemeleri yapma talimatı vermiş midir, bu talimatın tarihi nedir?

- Rıza Sarraf'a ait olan Royal Holding A.Ş bünyesindeki şirketlerle, Safir Altın İthalat ve İhracat Ltd. Şti'nin Halkbank üzerinde hesapları bulunmakta mıdır, bu hesaplara gerçekte olmayan ihracat bedeli havaleleri yatırılmış mıdır, Başbakan Yardımcılığı'nıza, bağlı bakanlara, kurumlara veya Halkbank'a bu yönde bilgiler veya ihbarlar gelmiş midir, bu ihbarlar adli veya idari olarak araştırılmış mıdır, bu araştırmanın sonucu ne olmuştur?

- Çin'de kurulmuş bulunan şirketlerin Halkbank'ta bulunan hesaplarına İran'dan ihracat ödemesi olarak usulsüz havale yapıldığı yönünde herhangi bir ihbar tarafınıza, ilgili bakanlıklara veya kurumlara iletilmiş midir, bu yönde bir inceleme yapılmış mıdır, bu incelemenin sonucu ne olmuştur?

- Halkbank'a ait 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait bilançolarda usulsüzlük yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan iddialar tarafınızca araştırılmış mıdır, bu yönde tarafınızca başlatılan bir adli veya idari soruşturma bulunmakta mıdır?