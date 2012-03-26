Reytingde yaş sınırı 5'e indi

RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) Başkanı Davut Dursun, hazırlanan Reyting Yönetmelik taslağında reyting ölçümüne dahil edilen birey yaşının 5’e indirildiğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, RTÜK Başkanı Dursun, taslakla ilgili şunları anlattı: “Reyting araştırmasını RTÜK yapmayacak. Biz bu işi yapacak kuruluşların uyması gereken prensipleri belirliyoruz. Veri tabanının oluşturulması konusunda biz TÜİK’i yetkili kıldık. 5 yaş ve üzeri kişilerin eğilimi ölçülecek. 5 yaşın üstündeki çocukların program tercihlerini kendi yapabilecekleri ve people meteri (Radyo, televizyon izleyicilerinin program dinleme veya seyretme alışkanlıklarını ölçmek için kullanılan kumanda) kullanabilecekleri varsayılıyor. Tecrübelerimiz, anlık açıklanan reyting sonuçları nedeniyle, reytingin düştüğü tespit edildiği an programlara müdahale edildiği yönünde. Bu nedenle ölçümlerin anlık açıklanması artık olmayacak.”