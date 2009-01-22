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Dünya

Reytingde Bush'u ikiye katladı

ABD Başkanı Barack Obama'nın önceki günkü yemin törenini, evlerinde televizyonlarından izleyenlerin sayısı yaklaşık 38 milyon olarak açıklandı.

22 Ocak 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama'nın önceki günkü yemin törenini, evlerinde televizyonlarından izleyenlerin sayısı yaklaşık 38 milyon olarak açıklandı.

Bu rakam beklenenin gerisinde çıksa da, Obama'nın yemin törenini televizyonda izleyenlerin sayısı, 4 yıl önceki 15,5 milyonu bulan George Bush'un ikinci başkanlık dönemi yemin törenini izleyenlerin sayısını iki kat aştı.

Nielsen Medya Araştırma kuruluşunun yayımladığı verilere göre, Obama'nın yemin töreniyle televizyonda gün boyu gösterilen ilgili diğer etkinlikleri televizyonda izleyenlerin sayısı 37 milyon 790 bini buldu.

Birinci hâlâ Reagan

Bu veriye göre Obama'nın yemin töreni, 1981'de 41,8 milyon kişiyi televizyon başına çeken Ronald Reagan'ınkinden sonra televizyonda en fazla izlenen ikinci başkanlık yemin töreni oldu.

Öte yandan, bu oranlara yemin törenini internetten ya da evleri dışında izleyenlerin dahil olmadığına işaret edildi.

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